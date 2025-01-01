П'ятеро загиблих та сотні затриманих: як Німеччина зустріла Новий рік

Попри нещасні випадки, зіткнення та арешти поліція вважає, що цього разу Німеччина "успішно" зустріла Новий рік.

У Німеччині через необережне поводження з феєрверками та використання саморобної піротехніки у ніч проти 1 січня 2025 року загинули щонайменше п'ятеро людей. Крім того, тільки у Берліні через порушення громадського порядку під час святкувань поліція затримала близько 400 осіб.

Про це пише Deutsche Welle з посиланням на звіти поліції та повідомлення у ЗМІ.

П'ять смертельних випадків протягом однієї ночі

Видання зазначає, що п'ятеро загиблих у новорічну ніч – чоловіки віком від 20 до 50 років. Один з них, 24-річний житель землі Північний Рейн-Вестфалія, загинув після того, як підірвав феєрверк посеред поля.

"Розслідування інциденту триває, проте через сильний вибух припускають, що це був саморобний пристрій", – зазначають журналісти.

Ще два смертельні випадки внаслідок використання піротехніки стались у Саксонії. У містечку Ошац 45-річний чоловік отримав тяжке поранення голови й за кілька годин помер у лікарні. За інформацією поліції, він підірвав потужний феєрверк категорії F4, який за законом заборонено купувати та використовувати пересічним громадянам, адже для його застосування необхідно пройти навчання та отримати ліцензію. А неподалік Дебельна чоловік віком 50 років загинув на місці внаслідок отримання травм голови, несумісних з життям, через підрив саморобного піротехнічного виробу.

Наймолодші жертви новорічних вибухів – 20-річний мешканець Гамбурга та 21-річний житель бранденбурзького міста Креммен.

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Крім того, у землі Бранденбург сталось кілька інцидентів з феєрверками, внаслідок яких трьох людей госпіталізували з тяжкими опіками. А у Берліні кілька німців через невдалий підрив піротехніки втратили пальці або частини рук. У Мюнхені були поранені троє дітей, у Ростоку десятирічний хлопчик дістав серйозні травми голови після того, як феєрверк вибухнув перед його обличчям.

Арешти та зіткнення у новорічну ніч

Новорічна ніч у Німеччині також відзначилась заворушеннями та зіткненнями з поліцією. Так у Лейпцигу близько 150 молодиків стріляли один в одного петардами. "Цілями" правопорушників також були автівки та трамваї. Внаслідок одного з пострілів загорівся сміттєвий бак.

У Гамбурзі, Дрездені та ще кількох містах гуляки атакували феєрверками та петардами поліцейських та рятувальників. Внаслідок зіткнень постраждали 13 поліцейських. Один з них отримав важкі опіки, ще одному петарда влучила у ногу, що вимагало негайного хірургічного втручання.

За даними поліції тільки у Берліні в новорічну ніч було заарештовано майже 390 осіб, які порушували громадський порядок. При цьому багатьох з них затримали саме через небезпечне використання феєрверків.

Але попри нещасні випадки, зіткнення та арешти поліція вважає, що цього разу Німеччина "успішно" зустріла Новий рік. Видання зауважує, що німці святкують Новий рік "з особливо інтенсивним використанням піротехніки", що кожного разу призводить до великої кількості травм, надмірного шуму та забруднення повітря.

Нагадаємо, за словами німецької професорки соціології, Новий рік "став простором для насильства". Попри зусилля влади зробити вулиці безпечними, у новорічну ніч жінки та підлітки практично зникли з громадського простору через страх насильства.

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