"П'ятий день до початку повернення назад тисяч трун": в ОП висловилися про мобілізацію в РФ

П'ятий день на території країни-агресорки Росії триває так званий призов до армії. В Офісі президента Володимира Зеленського назвали це "п'ятим днем до початку повернення назад тисяч трун".

Про це у своєму Twitter написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

Представник ОП описав, яка на вигляд мобілізація по-російськи:

кілометрові черги на виїзд,

людей забирають з дому,

протести у нацреспубліках,

трілянина у військкоматах,

тисячі скарг на незаконний призов, відсутність екіпірування та підготовки.

Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу, президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потрапляють військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Росія має намір призвати 300 тисяч резервістів, які насамперед мають бойовий досвід, повідомив міністр оборони Сергій Шойгу. З його слів, у межах мобілізації буде задіяно близько 1% мобілізаційного ресурсу. Він обіцяв, що студентів та учнів вишів часткова мобілізація не торкнеться.

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