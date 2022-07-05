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П'ятий за пів року: у Росії знайшли мертвим чергового топменеджера, пов'язаного з "Газпромом"

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П'ятий за пів року: у Росії знайшли мертвим чергового топменеджера, пов'язаного з "Газпромом"

Фото: Getty Images

Юрій Воронов — гендиректор транспортної компанії "Астра Шиппінг", яка працювала на арктичних підрядах "Газпрому".

Генерального директора компанії-підрядника російського монополіста "Газпром", Юрія Воронова знайшли мертвим.

Про це пише Telegram-канал Baza.

Тіло Воронова виявили у басейні його будинку в котеджному селищі під Санкт-Петербургом.

Чоловік лежав у басейні із простріленою головою. Поруч лежав травматичний пістолет. Кому належала зброя, поки не відомо.

Юрій Воронов — гендиректор транспортної компанії "Астра Шиппінг", яка, зокрема, працювала на арктичних підрядах "Газпрому". За словами дружини бізнесмена, він вирушив до Ленінградської області ще 1 липня, а перед від'їздом у нього стався конфлікт із діловими партнерами через втрату грошей.

Зазначається, що це вже п'ятий топ-менеджер, пов'язаний з "Газпромом", який загинув за останні пів року.

Взимку знайшли тіло Леоніда Шульмана, голови транспортної служби "Газпром інвест". 60-річний Леонід Шульман у передсмертній записці скаржився на біль у зламаній нозі. Слідство заявило, що причиною смерті стало самогубство.

Леонид Шульман / © invest.gazprom.ru
Леонид Шульман / Фото: invest.gazprom.ru

Приблизно через місяць виявили труп Олександра Тюлякова, заступника гендиректора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки. РосЗМІ писали, що Тюляков повісився у гаражі, а поруч лежала записка - її зміст не розголошується.

Александр Тюляков / © Газпром
Александр Тюляков / Фото: Газпром

Навесні виявили мертвим колишнього віце-президента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, а також його дружину та 13-річну дочку. Всі три мали вогнепальні поранення. За попередньою версією, Аваєв дізнався про зраду дружини і її вагітність від водія, після чого розправився із сім'єю та застрелився.

Владислав Аваев / © theins.ru
Владислав Аваев / Фото: theins.ru

Незадовго після цього в іспанському місті Льорет де Мар, знайшли тіло Сергія Протосені, колишнього топ-менеджера газової компанії "Новатек", та його родини. За версією слідства, чоловік нібито вбив сокирою дружину та дочку, а потім повісився у саду.

Сергей Протосеня / © facebook.com/sergey.protosenya.1
Сергей Протосеня / Фото: facebook.com/sergey.protosenya.1

Раніше повідомлялося, що в Росії почалася низка загадкових смертей магнатів та провідних бізнесменів, пов'язаних з нафтовим бізнесом. Деякі з них були жорстоко вбиті разом із дружинами та неповнолітніми дітьми. 

Згодом повідомлялося, що ці вбивства ініційовані директором ФСБ Олександром Бортниковим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим, після схвалення Путіна.

Загадкові зникнення та самогубства: як Путін убиває своїх ворогів

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