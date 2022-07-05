П'ятий за пів року: у Росії знайшли мертвим чергового топменеджера, пов'язаного з "Газпромом"

П'ятий за пів року: у Росії знайшли мертвим чергового топменеджера, пов'язаного з "Газпромом"

Юрій Воронов — гендиректор транспортної компанії "Астра Шиппінг", яка працювала на арктичних підрядах "Газпрому".

Генерального директора компанії-підрядника російського монополіста "Газпром", Юрія Воронова знайшли мертвим.

Про це пише Telegram-канал Baza.

Тіло Воронова виявили у басейні його будинку в котеджному селищі під Санкт-Петербургом.

Чоловік лежав у басейні із простріленою головою. Поруч лежав травматичний пістолет. Кому належала зброя, поки не відомо.

Юрій Воронов — гендиректор транспортної компанії "Астра Шиппінг", яка, зокрема, працювала на арктичних підрядах "Газпрому". За словами дружини бізнесмена, він вирушив до Ленінградської області ще 1 липня, а перед від'їздом у нього стався конфлікт із діловими партнерами через втрату грошей.

Зазначається, що це вже п'ятий топ-менеджер, пов'язаний з "Газпромом", який загинув за останні пів року.

Взимку знайшли тіло Леоніда Шульмана, голови транспортної служби "Газпром інвест". 60-річний Леонід Шульман у передсмертній записці скаржився на біль у зламаній нозі. Слідство заявило, що причиною смерті стало самогубство.

Леонид Шульман / Фото: invest.gazprom.ru

Приблизно через місяць виявили труп Олександра Тюлякова, заступника гендиректора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки. РосЗМІ писали, що Тюляков повісився у гаражі, а поруч лежала записка - її зміст не розголошується.

Александр Тюляков / Фото: Газпром

Навесні виявили мертвим колишнього віце-президента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, а також його дружину та 13-річну дочку. Всі три мали вогнепальні поранення. За попередньою версією, Аваєв дізнався про зраду дружини і її вагітність від водія, після чого розправився із сім'єю та застрелився.

Владислав Аваев / Фото: theins.ru

Незадовго після цього в іспанському місті Льорет де Мар, знайшли тіло Сергія Протосені, колишнього топ-менеджера газової компанії "Новатек", та його родини. За версією слідства, чоловік нібито вбив сокирою дружину та дочку, а потім повісився у саду.

Сергей Протосеня / Фото: facebook.com/sergey.protosenya.1

Раніше повідомлялося, що в Росії почалася низка загадкових смертей магнатів та провідних бізнесменів, пов'язаних з нафтовим бізнесом. Деякі з них були жорстоко вбиті разом із дружинами та неповнолітніми дітьми.

Згодом повідомлялося, що ці вбивства ініційовані директором ФСБ Олександром Бортниковим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим, після схвалення Путіна.