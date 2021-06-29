П'ятого дня пошуків кількість жертв масштабного обвалу в США зросла до одинадцяти

П'ятого дня пошуків кількість жертв масштабного обвалу в США зросла до одинадцяти

Під час пошукових робіт один із рятувальників впав з висоти семи метрів.

В американському штаті Флорида кількість жертв обвалення 12-поверхівки поблизу Маямі через п'ять днів пошуків під завалами зросла до одинадцяти. Доля ще 150 людей досі невідома.

Про це у понеділок, 28 червня, повідомляє CNN.

Особи восьми загиблих вже встановили. Це 54-річна Стейсі Фанг, 83-річний Антоніо Лозано, 79-річна Гледіс Лозано, 54-річний Мануель Лафон, 80-річний Леон Олівкович, 26-річний Луїс Бермудес, 46-річна Анна Ортіс та 74-річна Крістіна Беатріз Ельвіра.

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Пошуки під завалами тривають цілодобово, на місці інциденту позмінно працюють понад чотири сотні рятувальників. Зазначається, що будь-який невірний крок може загрожувати не лише рятувальникам, але й тим, хто міг вижити.

За словами помічника начальника служби пожежної охорони округу Маямі-Дейд Рейда Джадаллаха, під час пошукових робіт один із рятувальників впав з висоти семи метрів.

Впродовж вихідних надзвичайники, в надії знайти живих, завершили риття траншеї глибиною 12 метрів і довжиною 38 метрів. Для пошуку людей вони використовують гідролокатори, камери і службових собак.

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Серед оголошених зниклими безвісти, які в момент інциденту, найімовірніше, перебували у будівлі, є громадяни щонайменше дев'яти країн, зокрема зі США, Росії, Ізраїлю і шести латиноамериканських держав.

12-поверхівка Champlain Towers South обвалилася в містечку Серфсайд в окрузі Маямі-Дейд в ніч проти 24 червня.

Відомо, що конструкція будівлі мала серйозні структурні пошкодження і потребувала інтенсивного ремонту.

У неділю рятувальникам вдалося приборкати пожежу, яка спалахнула глибоко під завалами і суттєво ускладнила пошукові роботи.

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