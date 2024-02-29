"Па-па, Mаil.гu": українська IТ-армія атакувала найбільший інтернет-портал у Росії

Українська ІТ-армія атакувала найбільший інтернет-портал у Росії. Безоплатний сервіс електронної пошти зупинився завдяки атакам нашого кібервійська.

Про це пише Мінцифри.

ІТ-Армія атакувала найбільший інтернет-портал у РФ

"Усі користувачі, які перебувають поза територією РФ, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів. Доступ до імейла – це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів", – наголосили у Мінцифри.

ІТ-Армія атакувала найбільший інтернет-портал у РФ

Раніше хакери ГУР знищили всю ІТ-інфраструктуру російської компанії, яка працює на промисловість РФ.

Читайте також: