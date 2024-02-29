"Па-па, Mаil.гu": українська IТ-армія атакувала найбільший інтернет-портал у Росії

Наші фахівці продовжують завдавати збитків росіянам.
Українська ІТ-армія атакувала найбільший інтернет-портал у Росії. Безоплатний сервіс електронної пошти зупинився завдяки атакам нашого кібервійська.
Про це пише Мінцифри.
"Усі користувачі, які перебувають поза територією РФ, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів. Доступ до імейла – це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів", – наголосили у Мінцифри.
Раніше хакери ГУР знищили всю ІТ-інфраструктуру російської компанії, яка працює на промисловість РФ.
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