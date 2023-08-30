Пацієнт помер: фейковий пластичний хірург зробив чоловіку невдале збільшення пеніса

Чоловіка, який видавав себе за пластичного хірурга і проводив "операцію зі збільшення пеніса", ув'язнили після смерті пацієнта.

Про це пише ladbible.com.

46-річний співробітник громадського харчування на ім'я Торбен із Золінгена, Німеччина, представився пластичним хірургом і ввів у пеніс та мошонку неназваного пацієнта силіконову олію. 32-річна жертва хотів більшого обхвату, але помер від сепсису через сім місяців після жахливої процедури у липні 2019 року.

Пацієнт, ім'я якого не було названо в суді, провів декілька місяців в агонії, перш ніж помер у лютому 2020 року.

Суд почув, що Торбен не мав жодної медичної кваліфікації, але пропонував онлайн-послуги зі збільшення пеніса, які він потім виконував у себе вдома в Золінгені.

Псевдохірург Торбен / Фото: Federico Gambarini/dpa

За словами сестри жертви, її брат сумнівався у цій процедурі, але Торбен переконав його піти на це. Одразу після процедури, коли чоловік повернувся додому, він почав відчувати труднощі з диханням. Він відвідав декілька лікарень, але зрештою помер від зараження крові, а також від печінкової та ниркової недостатності. Прокурори заявили, що він провів місяці в агонії у спеціалізованому відділенні інтенсивної терапії.

Розслідування показало, що Торбен також зробив небезпечні для життя ін'єкції другому чоловікові у березні 2023 року. На запитання офіційних осіб Торбен відмовився розкрити тип силіконової олії, яку він використав.

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Фейковий пластичний хірург заявив у суді, що він зробив лише те, про що просив неназваний чоловік. Однак верховний державний прокурор Вольф-Тілман Баумерт повідомив місцевим ЗМІ: "На жаль, силіконова олія потрапила до кровотоку людини. Це призвело до серйозних ускладнень зі здоров'ям і, зрештою, до його смерті. Той факт, що чоловік звернувся за лікуванням, не має значення на наш погляд. Підсудний діяв надто аморально".

28 серпня судді окружного суду Вупперталя ув'язнили Торбена на п'ять років після того, як його визнали винним у заподіянні смерті внаслідок тяжких тілесних ушкоджень, хоча вирок ще не має юридичної сили.

Нагадаємо, в Австралії з мозку жінки витягнули восьмисантиметрового черв'яка. Вона могла заразитися від пітона. Це перший випадок в історії, коли паразит оселився в тілі людини.

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