"Падали, як мухи": у Південно-Африканській Республіці намагаються розгадати загадкову смерть 22 підлітків у барі

У південноафриканському барі за нез'ясованих обставин загинуло понад 20 підлітків. Жертвам – від 13 до 17 років. У справі заарештували трьох підозрюваних.

Вранці неділі, 26 червня, у нічному клубі міста Іст-Лондон у Південній Африці виявили тіла 22 підлітків. Правоохоронці заарештували трьох підозрюваних.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що заарештовано 52-річного власника нічного клубу та двох його працівників. Їх підозрюють у порушенні правил продажу алкоголю.

Загиблі не мали слідів фізичних ушкоджень. Наймолодшому було лише 13 років, найстаршому - 17. До клубу вони прийшли відсвяткувати закінчення навчального року та складання іспитів.

"Клуб був переповнений. Вхід був безплатний, алкоголь теж наливали безплатно. Ми почали пити й веселитися разом з іншими. А потім вони почали падати, як мухи", - розповіла 16-річна відвідувачка, яка попросила не називати її імені.

Ті, що вижили в нічному клубі, розповідали поліції про тисняву, що виникла при спробі відвідувачів вибігти з переповненої зали через якийсь задушливий запах. Однак сідство відкинуло удушення як можливу причину смертей через відсутність характерних у такому разі пошкоджень.

"Судмедексперти візьмуть зразки тканин, щоб встановити, чи могло причиною смерті стати отруєння", - сказав Унаті Бінкос.

Власник нічного клубу в Іст-Лондоні постане перед судом 19 серпня за звинуваченням у продажу алкоголю неповнолітнім, двох його працівників уже оштрафували на 2000 рандів (близько 118 доларів США) кожного.

Нагадаємо, що у трьох містах Південно-Африканської Республіки сталася стрілянина у барах.