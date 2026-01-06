ТСН у соціальних мережах

Падіння під час шоу: в цирку Німеччини травмувалися українські акробати

Двоє акробатів зірвалися з кількох метрів під час повітряного номера в різдвяному цирку в Німеччині. Поліція розслідує причини інциденту.

Автор публікації
Софія Бригадир
Цирк

Цирк / © Pexels

Під час денної програми Всесвітнього різдвяного цирку на Каннштаттер Вазен у Штутгарті стався інцидент, який шокував понад дві тисячі відвідувачів. Дует акробатів упав на арену з висоти близько п’яти-шести метрів просто під час виконання трюку.

Про це повідомило видання Bild.

Подія сталася у понеділок приблизно о 16:15. Пара артистів — 49-річний Дмитро та 19-річна Дарія з українського дуету «Політ пристрасті» — виконувала номер на повітряних ременях, коли раптово обірвалася підтримка, і вони впали на вкритий тирсою ринг. Поліція уточнює: обоє зазнали серйозних травм, але після падіння були притомні.

Очевидці розповідають, що спершу подумали, ніби це частина шоу. «Я була на виставі з двома онуками та двома онучками віком від 8 до 11 років. Ми побачили, як упали двоє артистів, і спочатку подумали, що це частина вистави», — згадує 68-річна відвідувачка Інгеборг Лепка. За її словами, чоловік зміг підвестися і сісти, водночас дівчина залишалася нерухомою.

Працівники цирку швидко оголосили евакуацію та повідомили, що постраждалі просили продовжити виставу. Через годину шоу відновили в іншому наметі.

Менеджер з виробництва Далієн Коен підтвердив, що причини падіння наразі не встановлені. Він пояснив, що підлога вкрита килимами і тирсою, тому удар був частково пом’якшений. Дмитро скаржився на травми ніг, а Дарія — на біль у спині. Обох госпіталізували до різних лікарень.

Поліція Штутгарта відкрила розслідування, щоб з’ясувати обставини інциденту.

