Падіння популярності Трампа: американці розчаровуються в економічній політиці президента

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Попри гучні заяви Дональда Трампа про “величезний мандат”, підтримка його другого президентського терміну почала стрімко знижуватися. За даними опитування YouGov/The Economist, рейтинг схвалення Трампа впав на 14 пунктів із моменту інавгурації — це значно більше, ніж падіння на 5 пунктів у такий самий період його першої каденції.

Про це пише The Economist.

Американці дають йому негативну оцінку за управління економікою: мінус 7 процентних пунктів. Майже кожен п’ятий виборець Трампа 2024 року не схвалює його дій щодо інфляції, ще 12% — незадоволені його підходом до ринку праці.

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Дані опитування споживачів Мічиганського університету на початку квітня підтверджують цей тренд: рівень економічного оптимізму серед республіканців найнижчий з грудня 2020 року, коли Трамп програв вибори.

Причини падіння рейтингів — цілком передбачувані. Президент успадкував сильну економіку, але одразу ж розпочав масштабні реформи, які болісно вдарили по частині його електорату. Серед них — скорочення програм для фермерів та адміністративної зайнятості.

Значний вплив мала і тарифна політика. Лише за два тижні Трамп встиг оголосити нові мита майже всім торговим партнерам США. Ринок відреагував миттєво: 8 квітня індекс S&P 500 знизився на 19% від пікових значень лютого.

Хоча Трамп сам визнає, що його тарифна стратегія може призвести до “деякого болю” у короткостроковій перспективі, він вірить, що вона врешті допоможе повернути виробничі робочі місця.

Водночас ризик для його політичної сили — істотний. Республіканці у Конгресі, які здобули перемогу завдяки нестабільному електорату, тепер опиняються під ударом. Якщо тарифна політика президента викличе новий виток інфляції чи навіть рецесію, саме ці кандидати першими зіткнуться з електоральним покаранням.

Хоча основна база Дональда Трампа залишається стійкою — понад 92% республіканців, які голосували за нього в листопаді, досі підтримують президента, — саме виборці-перехідники, які забезпечили його переобрання, зараз демонструють розчарування. Багато з них прийшли на його бік через невдоволення економікою Джо Байдена, але тепер не бачать обіцяного покращення.

Ці нові прихильники значно відрізняються від традиційної бази Трампа. Згідно з дослідженням Cooperative Election Study, серед виборців, які підтримували його і в 2020, і в 2024 роках, 84% були білими, 74% ідентифікували себе як консерватори, і 72% — старші за 45 років. А серед нових виборців 2024 року лише 65% були білими, 42% — консервативні, і лише 41% мали понад 45 років.

Ці групи виявляються особливо чутливими до економічних коливань. Опитування YouGov показало, що серед іспаномовних американців чистий рейтинг схвалення Трампа становить -37 пунктів, а серед людей до 30 років — -25 пунктів. У шести ключових штатах, які Трамп відібрав у Байдена (Арізона, Невада, Джорджія, Пенсильванія, Мічиган, Вісконсин), він має негативний баланс підтримки.

Падіння підтримки видно і на інших виборах: республіканці вже програли кілька спеціальних виборів і виборів до Верховного суду штату Вісконсин. За прогнозами The Economist, у Вірджинії та Нью-Джерсі чистий рейтинг Трампа вже впав до -11 і -14 відповідно.

Проміжні вибори 2026 року стануть справжнім іспитом. Саме тоді буде вирішено, чи збережуть республіканці контроль над Конгресом. У 2018-му, за першого президентства Трампа, вони втратили 42 місця в Палаті представників, коли рейтинг схвалення президента був на рівні -8 — і це при стабільній економіці.

Зараз рейтинг ще нижчий, а економічна ситуація — нестабільна. Це може посилити політичну турбулентність і навіть призвести до нової втрати контролю над Конгресом. Проте в цьому є й обнадійливий сигнал для американської демократії: навіть у часи надзвичайної партійної поляризації виборці здатні карати лідерів за економічні невдачі й політичну самовпевненість.