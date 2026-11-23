Російська ракета Х-101 / © wikipedia

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У Польщі розпочали розслідування щодо падінь трьох російських ракет на території цієї держави.

Про це пише польське видання onet.pl.

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Окружна прокуратура в Любліні розпочала розслідування щодо трьох російських ракет, які впали на території Польщі.

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«Жертв серед людей і матеріальних збитків не зафіксовано. Ці об’єкти впали на незаселені території», — підтвердив у понеділок речник люблінської прокуратури Марцін Козак.

Розслідування проводитиметься у напрямку «встановлення факту вчинення діяння, що ставить під загрозу життя або здоров’я багатьох осіб чи майно у великих масштабах, яке мало форму вибуху вибухових речовин».

«За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від одного до десяти років. Під час розслідування також розглядатимуться питання щодо порушення положень польського авіаційного законодавства та порушення польського повітряного простору», — повідомив у понеділок на пресконференції речник Окружної прокуратури в Любліні Марцін Козак.

Слідчі мають намір з’ясувати технічні деталі ракет — як щодо двигуна, так і щодо навігаційної системи, а також щодо того, яку бойову головку вони несли.

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«Ми також хочемо з’ясувати обставини, за яких сталося падіння цих трьох об’єктів, а саме: чи сталося це внаслідок конструктивних дефектів, втрати палива чи з інших причин. Наступним питанням буде те, яким чином ці ракети потрапили на територію Польщі, якою була траєкторія їхнього польоту, звідки їх було запущено та з яких причин вони опинилися саме в цьому, а не в іншому місці», — наголосив речник прокуратури.

Падіння російських ракет у Польщі: що відомо

20 листопада під час атаки на західні регіони України повітряні цілі порушили повітряний простір Польщі. У Люблінському та Підкарпатському воєводствах оголосили повітряну тривогу, а згодом сталися вибухи.

Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що на території країни впали три російські повітряні цілі — дві ракети, зокрема Х-101, і реактивний безпілотник. Згодом виявилося, що це були три ракети.

У Збройних силах повідомили, що пілот винищувача Gripen мав дозвіл на знищення ракети, але ціль не збив.

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