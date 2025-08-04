Падіння Су-30 на будинок в Іркутську: пілоти задихнулися азотом із бортової кисневої системи

Російський винищувач Су-30 / © Новинарня

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Пілоти винищувача Су-30, який у жовтні 2022 року впав на житловий будинок в російському Іркутську, задихнулися азотом, який надійшов із бортової кисневої системи.

Про це повідомив голова Східного міжрегіонального слідчого управління на транспорті Слідчого комітету Росії Олексій Александров.

«Безпосередньою причиною авіаційної катастрофи стала повна втрата працездатності екіпажу літака, викликана гіпоксією льотчиків через дихання азотом, який став надходити з бортової кисневої системи літака», — розповів він «Інтерфакс — Сибір».

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Розслідування справи ще не завершене. За словами російського посадовця, звинувачення в перевищенні посадових повноважень та недбалості висунуті шістьом працівникам Іркутського авіаційного заводу.

Нагадаємо, 23 жовтня 2022 року в російському місті Іркутськ Су-30 впав на двоповерховий будинок.