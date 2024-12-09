"Падіння Асада було швидким" — у WP написали, що диктатор напередодні відхилив пропозицію угоди від США

Асад втратив численні можливості примиритися зі своїми опонентами та міжнародним співтовариством, а також не зміг вирішити економічні проблеми своєї країни.

Падіння режиму Башара Асада було швидким і несподіваним, проте ознаки цього були завжди. Тепер стало відомо, що перед поваленням Асад відхилив пропозицію угоди від США, яка могла б убезпечити його правління.

Про це пише The Washington Post із посиланням на інформацію сирійського дипломата Бассама Барабанді, який втік у перші дні повстання.

Зокрема, США через Об'єднані Арабські Емірати пропонували скасування жорстких американських санкцій в обмін на зобов’язання Асада припинити надання можливостей Ірану для постачання зброї та підтримки ліванських бойовиків "Хезболли" через сухопутні маршрути в Сирії.

За словами Барабанді, деякі радники пропонували Асаду ухвалити таку непряму пропозицію США і розірвати зв’язки з Іраном в обмін на скасування санкцій. Проте Асад вирішив, що зможе домовитися про кращі для себе умови після інавгурації Дональда Трампа. Тим часом із наближенням до Дамаска повстанців Іран уже почав виводити свої війська, тож і можливості Асада вичерпалися.

Аналітики зазначають, що саме така непохитна позиція Асада, а також його зарозумілість свідчать про глибинну нездатність по-справжньому зрозуміти реалії, в яких опинився він сам і Сирія загалом.

"Він ніколи не був найрозумнішим у сім'ї. Він втратив так багато можливостей через свою впертість", — сказав колишній професор Дамаського університету Амр Аль-Азм.

Напередодні повалення режиму Асад не зробив жодного публічного звернення, а зустрівся лише з міністром закордонних справ Ірану. Довгоочікувана промова, якої очікували в суботу ввечері, 7 грудня, так і не відбулася, пише WP.

Нагадаємо, родичі Асада купили 20 елітних квартир у центрі Москви на приблизно 40 млн дол. Житло купувалося від 2013-го до 2019 року через офшорні компанії, підконтрольні членам родини диктатора.

Зараз Асад з родиною перебувають у Росії.

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