Падіння бомбардувальника Ту-22М3 в Іркутській області: помер один із пілотів

Інші пілоти отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

У Росії помер один з пілотів російського бомбардувальника Ту-22М3, який впав у Іркутській області у четвер, 15 серпня.

Пр це у Telegram повідомив губернатор Іркутської області РФ Ігор Кобзєв.

За його словами, роботи на місці аварії військового літака ТУ-22М3 тривали всю ніч.

"Одного з пілотів врятувати не вдалося. Таку інформацію надають органи військового командування міноборони Росії", – написав губернатор.

Інші пілоти отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. У Росії кажуть, що попередньою причиною падіння ТУ-22М3 стала технічна несправність.

Нагадаємо, у четвер, 15 серпня, в Черемхівському районі Іркутської області Росії сталася авіакатастрофа за участю стратегічного бомбардувальника Ту-22М. Пізніше у Мережі показали яскраві кадри детонації ракет внаслідок падіння Ту-22М3.

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