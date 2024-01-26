Падіння Іл-76: США проводять розслідування у взаємодії з Україною

Сполучені штати Америки після падіння Іл-76 у Бєлгородській області проводять розслідування в тісній взаємодії з Україною. Попри це, РФ робить все можливе, щоб ускладнити можливість перевірки даних.

Про це заявив 25 січня заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател на брифінгу у Вашингтоні.

За його словами, вони продовжують з’ясовувати факти.

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"Взаємодіяти з російською стороною в цьому питанні дуже важко, оскільки російський уряд робить усе, щоби ускладнити можливість перевірки фактів, а покладатися на хоч якесь незалежне висвітлення ситуації неможливо, адже в Росії просто відсутні вільні ЗМІ", - наголосив він.

Водночас він нагадав, що президент Зеленський закликав провести міжнародне розслідування авіакатастрофи, а також статусу українських військовополонених.

"Тож станом на зараз ми просто продовжуємо підтримувати тісний зв’язок з українським урядом, щоб встановити факти та з’ясувати, що саме сталося", – сказав Пател.

Що відомо про падіння Іл-76

Нагадаємо, 24 січня у Бєлгородській області РФ упав літак Іл-76.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі "Радіо Свобода" сказав, що на 24 січня дійсно готувався обмін полоненими між Росією та Україною.

Наразі українське Головне управління розвідки утримується від коментарів щодо оприлюднених Росією списків українських військовополонених, які нібито могли перебувати на борту літака Іл-76, що впав у Бєлгородській області.

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