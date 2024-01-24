Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: на борту літака був цінний вантаж - ЗМІ

На борту вантажного Іл-76, який впав у середу, 24 січня, у Корочанському районі Бєлгородської області, ймовірно, були ракети С-300, якими окупанти обстрілюють Україну.

Про це пише УП із посиланням на джерела в Збройних силах.

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"Подія у Корочанському районі. Наразі на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Змінив свій робочий графік та виїхав до району. Всі подробиці пізніше", - написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

За даними російських пропагандистів, на борту було понад 60 військових. Попередньо, всі вони загинули.

Міністерство оборони РФ підтвердило факт падіння літака. До місця падіння вилетіла комісія ВКС для встановлення причин катастрофи.

Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ впав військово-транспортний літак Іл-76. Що відомо - читайте ТУТ.

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