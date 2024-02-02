Падіння Іл-76: у Росії сказали, чи отримали від України запит на повернення тіл військовополонених

Так, у державі-агресорці заявили, що українська сторона не зверталася із запитом про передачу тіл військовополонених. Йдеться про українців, які, ймовірно, загинули внаслідок падіння Іл-76.

Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"До адміністрації президента Росії не надходило звернень від Києва з проханням про передачу тіл полонених, які загинули під час аварії Іл-76", – заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, Україна зверталася до Росії про повернення тіл військовополонених, які нібито перебували на борту збитого Іл-76 і загинули. Проте Москва проігнорувала запит.

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