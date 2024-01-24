Падіння Іл-76 в Бєлгородській області: як розгорталися події - детальна хронологія

В Офісі президента повідомили, що коментарі щодо падіння російського Іл-76 нададуть пізніше.

У середу, 24 січня, у Бєлгородській області РФ впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міністерстві оборони країни-агресорки повідомили, що начебто на борту перебували українські військовополонені, втім, Київ станом на 14:30 не підтвердив це. Тим часом військові експерти та аналітики звернули увагу, що на фото із соцмереж немає тіл, що може свідчити про фейк росіян.

ТСН.ua зібрав хронологію подій - від моменту оголошення тривоги до заяв Росії та України.

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З чого все розпочалося

О 10 ранку в Бєлгороді була оголошена повітряна тривога, яка тривала трохи більше півгодини. За десять хвилин після відбою російські пабліки повідомили про падіння військового літака ІЛ-76 у Білгородській області, коли у Мережі з’явилися фото і відео з місця аварії.

Пропагандисти запуталися у "версіях" та кількості осіб на борту

Версія про те, що російський літак віз українських військовополонених на обмін, у російських Telegram-каналах зʼявилася одразу. Причому дані про кількість осіб на борту вони наводили різні: одні писали про 63 людини, інші - про 73 плюс екіпаж. Потім деякі російські Telegram-канали, як-от Fighterbomber, почали видаляти ці пости. Але з математикою у росіян все погано, бо інші дописували, що обмін, який начебто мав відбутися у середу, 24 січня, готувався за формулою 192 на 192.

Причому, ще до появи в інформпросторі ворога версії про українську ракету, яка збила ІЛ-76, росіяни писали, що літак міг впасти через технічну несправність - літак спалахнув і почав руйнуватися ще в повітрі. Деякі пабліки взагалі писали, що Іл-76 могла збити російська ракета від ППО.

Падіння Іл-76 в Бєлгородській області РФ. ФОТО: російські телеграм-канали

Перша реакція російської влади

Поки російське Міноборони не давала жодних коментарів, з'явилася перша реакція влади Бєлгорода. О 10:48 губернатор області В'ячеслав Гладков написав, що авіакатастрофа сталася у Корочанському районі.

"Наразі на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Змінив свій робочий графік та виїхав до району. Всі подробиці пізніше", - написав він.

Коментар Міноборони країни-агресорки

Лише за годину після падіння літака російське Міноборони повідомило, що на борту начебто знаходилися “65 полонених військовослужбовців ЗСУ, які перевозилися в Білгородську область для обміну, 6 членів екіпажу літака і 3 супроводжуючих”. І лише після цього в російських пабліках зʼявилася версія про збиття ІЛ-76.

"24 січня близько 11:00 за київським часом при виконанні планового польоту зазнав катастрофи літак Іл-76 у Бєлгородській області", – вказали у російському Міноборони.

Фото з місця падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ 24 січня / Фото: російські телеграм-канали

В українському інфопросторі з'явилися повідомлення про "збиття" Іл-76

Паралельно із коментарем Міноборони РФ деякі українські ЗМІ, посилаючись на джерела у Генштабі та Міноборони, почали поширювати новини, що нібито до катастрофи може бути причетна Україна, а також, що там перевозилися ракети.

Українські ЗМІ з посиланням на джерела в ЗСУ повідомляли, що на борту вантажного Іл-76 могли бути ракети для ЗРК С-300, якими російські війська обстрілюють Україну.

За повідомленням "Суспільного", в українському Міноборони наразі не можуть підтвердити, що літак уразили українські сили, оскільки "ще з’ясовують інформацію".

"Інтерфакс-Україна" із посиланням на інформоване близьке до Міноборони джерело повідомило, що Іл-76 був збитий на зльоті.

У Кремлі відреагували на авіакатастрофу

Тим часом з'явилася реакція в адміністрації Путіна. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що поки що утримається від коментарів щодо падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

"Поки не можу нічого сказати, це досить свіжа інформація, зараз з нею розбиратимемося", - відповів Пєсков.

Іл-76 із військовополоненими розвернувся - депутата Держдуми

Одразу після коментаря Пєскова з'явилася заява голови оборонного комітету Держдуми Андрій Картаполов, яка спростовувала версію Міністерства оборони РФ.

За його словами, ще один літак Іл-76, в якому летіло 80 українських військовополонених, розвернули після падіння авіалайнера в Бєлгородської області. Картаполов додав, що обміни полоненими між Росією і Україною, "схоже, будуть поставлені на паузу".

Українські експерти спростовують заяви РФ, що на борту були українські військовополонені для обміну

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко на сторінці у телеграм-каналі відреагував на "версію" пропагандистів, що на борту літака начебто були українські військовополонені, яких везли на обмін. Втім, експерт це спростував, звернувши увагу на декілька важливих моментів:

Перше, що на фото із місця подій немає ознак розкиданих тіл.

Друге, що полонених літаками не перевозять.

Третє, що "на 65 полонених було всього 3 (!!!) супроводжуючих!",

Четверте, літак злітав, а не приземлявся.

"Разом з екіпажем – 74 особи на борту за версією мо рф, але на полі жодного тіла", – зазначив аналітик.

На його думку, той факт, що літак перевозив ракети, підтверджує вигляд уламків Іл-76.

"Від літака після падіння нічого не залишилося, а частини його фюзеляжу розкидало по полю, тобто після падіння та удару об землю була ще й потужна детонація боєкомплекту", - підкреслив Коваленко.

Тим часом у Мережі активно почали аналізувати фото та відео із місця катастрофи. Низка телеграм-каналів також спростовували версію пропагандистів, що на борту були українські військові полонені.

"Геолокація місця зйомки падіння Іл-76 і місце на гугл-карті доказує, що він летів від Бєлгорода, а не до Бєлгорода", - пишуть пабліки.

Реакція Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

О 12:37 з'явилася перша офіційна реакція України, яка спростовувала заяву Міноборони РФ про начебто перевезення полонених.

"Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами закликаємо ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації", – йдеться в заяві штабу.

Там наголосили, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, задля дестабілізації суспільства.

Російський літак Іл-76 розбився у Бєлгородській області

У ГУР підтвердили інформацію про обмін на 23 січня

Втім, біля 14:00 представник ГУР Андрій Юсов в коментарі Радіо Свобода сказав, що на сьогодні дійсно готувався обмін полоненими між Росією та Україною.

"Але я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається", - прокоментував він.

Юсов додав, що версія про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, озвучена російською стороною, наразі перевіряється.

МКЧХ про те, чи могли на борту Іл-76 бути полонені

Через 20 хв українські ЗМІ поширили, що українська делегація МКЧХ в Росії намагається зʼясувати, хто перебував на борту ІЛ-76, який впав в Бєлгоросдькій області. Про це повідомив Суспільному речник Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Власенко

"Сторони домовляються між собою безпосередньо. Ми беремо участь тільки в обміні тілами загиблих. Про обмін військовополонених ми так само дізнаємося постфактум. Наша делегація в Росії намагається з'ясувати, хто там був на борту, але поки що інформації ніякої нема", — сказав він.

За словами Власенка, комітет має реєстр українських військовополонених, яких представники МКЧХ відвідують і намагаються з'ясувати їхню долю.

Офіс президента надасть коментарі щодо Іл-76 пізніше - Подоляк

О 15:23 вийшла стаття Reuters із першим коментарем Офісу президента. Голова ОП України Михайло Подоляк повідомив, що коментарі з боку України щодо падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області з’являться трохи пізніше.

"Коментарі будуть трохи пізніше. Потрібен час, щоб уточнити всі дані", – йдеться у короткій заяві Подоляка.

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