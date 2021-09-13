Падіння L-410 у РФ: кількість "важких" постраждалих зросла, вцілілий пілот назвав причину аварії

Сім'ям загиблих під час жорсткої посадки літака виплатять по 1 млн рублів.

У Росії кількість "важких" постраждалих внаслідок авіакатастрофи літака L-410 в Іркутській області зросла до чотирьох.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Зазначається, що загалом на борту повітряного судна перебували 16 осіб, четверо з яких, зокрема пілот, а також жителі Іркутська, Ангарська і селища Магістрального, - загинули.

До лікарні госпіталізували 12 осіб. "Троє постраждалих, зокрема один із пілотів, будуть перевезені санавиацією до Іркутська. У них складні переломи. Одна постраждала в тяжкому стані буде прооперована на місці. Решта - під наглядом лікарів", - розповів губернатор регіону Ігор Кобзєв.

Одна з пасажирок, якій вдалося вийти на зв'язок після аварії і завдяки дзвінкам якої було встановлено місце авіакатастрофи, залишила лікарню після медогляду. На місці працює психолог.

За словами Кобзєва, сім'ям загиблих і постраждалим нададуть матеріальну допомогу. "Рідним загиблих - 1 млн рублів, постраждалим в тяжкому стані - 500 тисяч рублів, в середньому - 250 тисяч рублів, постраждалим, які мають легкі травми, - 100 тисяч рублів", - вказав він.

У середу, 15 вересня, в Іркутській області оголосять день жалоби.

Пасажирський літак L-410 в неділю впав під час повторного заходу на посадку в чотирьох кілометрах від села Казачинське. Він летів з Іркутська регулярним рейсом.

В оперативному штабі з ліквідації наслідків катастрофи вважають, що інцидент стався через відмову техніки. Порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки експлуатації транспорту. Розслідувати обставини аварії літака будуть співробітники центрального апарату Слідчого комітету Росії, вони вже відряджені в регіон.

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Тим часом Telegram-канал Baza опублікував аудіозапис з коментарем вцілілого пілота Миколи Махнутіна. Чоловік стверджує, що причиною аварії став збій системи навігації. Зокрема, GPS-навігатор за допомогою автопілота повів літак правіше закладеного курсу.

"Ми йшли на друге коло в зв'язку з тим, що я зрозумів, що нас веде правіше автопілот. І за час набору висоти ми зачепили сопку. Пожежі не сталося. Я знепритомнів", - згадав Махнутін.

Йти на друге коло довелося через туман, додав пілот. За його словами, під час маневру виявилося, що смуга, яка "повинна бути чітко по центру", була лівіше, ніж летів літак.

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