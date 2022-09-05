Падіння літака біля узбережжя Латвії: на борту перебували німецький мільйонер та його близькі

Надії знайти їх живими майже немає.

Про це пише Bild.

Причиною падіння могла бути помилка пілота, або йому стало зле за штурвалом. Cessna з бортовим номером OE-FGR була зареєстрована в Австрії. Борт вилетів із Хереса, Іспанія і мав приземлитися в Кельні або Бонні.

Але невдовзі після зльоту пілот повідомив про проблеми із тиском у салоні.

Іспанські та французькі винищувачі вилетіли для перевірки ситуації. Але пілотам не вдалося роздивитися людей у кабіні чи салоні літака. Спроби встановити зв'язок по радіо також не мали успіху.

Тим часом журналісти з'ясували, що на борту перебували двоє чоловіків та дві жінки. За попередніми даними, це німецький 72-річний мільйонер Петер Гріземанн, власник Griesemann Group та чартерної компанії для приватних літаків GG Rent, також на борту була його 68-річна дружина, 26-річна дочка Ліза та її 27-річний бойфренд Пол.

Берегова охорона Швеції вже направила до місця аварії рятувальні літаки, катери та гелікоптер.

Раніше стало відомо, що одна людина загинула, ще дев’ять вважаються зниклими безвісти, зокрема й дитина, внаслідок аварії гідролітака над затокою Мутіні у штаті Вашингтон, США.

Жахлива залізнична катастрофа у Тайвані: понад півсотні людей загинуло

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