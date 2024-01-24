Падіння літака Іл-76: Коваленко пояснив, яку небезпеку намагається приховати Росія

Перші кадри з місця падіння російського літака Іл-76 не демонструють велику кількість тіл загиблих. В той час, як після катастрофи МН-17 пасажирів літака було видно відразу.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Як зазначається, перші повідомлення, які з’явилися в росЗМІ вказували на те, що літак Іл-76 збила ППО. Стверджувалося, що на борту перебували українські полонені, які готували до обміну.

“Перші кадри, які з'явилися з місця падіння, не демонстрували велику кількість тіл загиблих. Згадайте про катастрофу МН-17. Уламками літака та тілами загиблих було всипане все поле. Або хоча б бізнес-джет Євгена Пригожина, набагато меншого розміру і з меншою кількістю пасажирів на борту – перші кадри з місця падіння вже містили останки пасажирів. Також очевидно, що літак не заходив на посадку, а саме злітав із Білгорода. Як можна привезти полонених для обміну до Білгорода, якщо ти його залишаєш? Потім з'явилася маргарита симоньян з певним списком полонених на обмін, в якому опинилися українські військові, яких обміняли ще 3 січня”, - розповідає Олександр Коваленко.

За його словами, OSINT-аналітики підтвердили той факт, що літак Іл-76 був RA-78830, летів у Росію через Єгипет, Саудівську Аравію та Іран, в районі Сирії зник з радарів, а потім з'явився в районі Білгорода.

“Дуже дивний маршрут як для доставки полонених українців, хоча відомо і те, що цей борт активно брав участь в “іранському експресі”. Питання виникало і щодо заяви морфу про те, що на борту 65 полонених супроводжувало всього три конвоїри. Це критично мало для такої кількості полонених і повністю порушує статутні документи. Через п’ять годин після падіння Іл-76 з'явилося нове відео з місця падіння, де був показаний шматок фюзеляжу з великою кількістю дрібних пошкоджень, що підтвердило збиття ракети ЗУР, але, знову-таки, навіть через п’ять годин не були показані тіла нібито загиблих українських полонених”, - наголосив військовий аналітик.

Він також додав, що історія кремлівської пропаганди з військовополоненими на борту Іл-76 з кожною хвилиною руйнується, як кришталевий замок. Проте існує певна небезпека.

“Вони офіційно заявили, що військовополонені були на борту. Станом на 18:30 жодного речового доказу не було пред'явлено, хоча для російської пропаганди дуже важливо показати правоту їхніх офіційних органів. На цьому фоні виникають побоювання, що російські терористи можуть ці “речові докази” саме готувати”, - акцентував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що у середу, 24 січня, у Корочанському районі Бєлгородської області впав російський важкий військово-транспортний літак Іл-76.

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