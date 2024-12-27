Падіння літака в Казахстані: в “Азербайджанських авіалініях” назвали причину катастрофи

У п’ятницю, 27 грудня, в авіакомпанії “Азербайджанські авіалінії” назвали попередню причину катастрофи пасажирського літака Embraer рейсу “Баку — Грозний”, який розбився 25 грудня у Казахстані після інциденту в небі над російською республікою Чечня.

Про це повідомляє Reuters.

В авіакомпанії на основі попередніх результатів експертиз стверджують, що пасажирський літак зазнав “зовнішнього фізичного і технічного втручання”. У заяві не уточнюється, про яке саме втручання йдеться.

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Окрім того, цього ж дня авіакомпанія “Азербайджанські авіалінії” призупинила низку рейсів до російських міст.

Двоє пасажирів літака “Азербайджанських авіаліній”, який розбився в Казахстані, повідомили Reuters, що чули принаймні один гучний удар, коли він наближався до початкового пункту призначення — Грозного на півдні Росії.

Чотири джерела, знайомі з попередніми висновками азербайджанського розслідування катастрофи, напередодні повідомили Reuters, що російська ППО помилково збила його.

Росія заявила, що важливо дочекатися закінчення офіційного розслідування, щоб зрозуміти, що сталося.

Що сталося з літаком

Пасажирський літак летів зі столиці Азербайджану Баку до Грозного, що на півдні Росії, в Чечні, перш ніж відправитися на сотні кілометрів через Каспійське море.

Він розбився на протилежному березі Каспійського моря після того, як російська авіаційна служба заявила про надзвичайну ситуацію, яка могла бути спричинена зіткненням з птахом.

Інцидент з літаком “Азербайджанських авіаліній” стався біля Грозного, який розташований на відстані понад 850 км від лінії фронту в Україні, але є постійною мішенню для українських безпілотників.

Росія використовує сучасне обладнання радіоелектронних перешкод, щоб ввести в оману українські системи локації та зв’язку, а також велику кількість систем ППО, щоб збити безпілотники.

Відколи Росія відправила тисячі військових в Україну у 2022 році, авіалінії почали літати навколо України, а Росія закрила основні аеропорти на південному заході Росії.

Відповідаючи на запитання про повідомлення про те, що російська ППО помилково збила літак, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков у п'ятницю сказав, що не має чого додати і не хоче давати жодних оцінок, доки офіційне розслідування не зробить своїх висновків.

Нагадаємо, депутат азербайджанського парламенту Расім Мусабеков заявив, що Росія має просити вибачення за аварію літака Embraer E190AR авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який прямував з Баку до Грозного.

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