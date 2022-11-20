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Падіння ракети у Польщі: прем’єр-міністр прокоментував записи камер прикордонної служби

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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Час на прочитання
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Падіння ракети у Польщі: прем’єр-міністр прокоментував записи камер прикордонної служби

Фото: Associated Press

Очільник польського уряду розповів про розслідування вибуху ракети в Пшеводово.

У неділю, 20 листопада, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що “слідчі мають записи з камер прикордонної служби, але вони не дають стовідсоткової впевненості, звідки була випущена ракета”.

Як повідомляє Telewizja Polska, про це він говорив на пресконференції в Гельсінкі, відповідаючи на питання про результати розслідування вибуху ракети в Пшеводово. 

Зокрема, журналіст запитав голову польського уряду, чи визнає Україна, що це ракета української ППО.

“Цього ми ще не знаємо. Нехай над цим працюють експерти і прокурори. Ми запросили до розслідування експертів з української сторони, а також міжнародних, НАТО та американських експертів”, — зазначив прем’єр.

Моравецький підтвердив, що слідчі мають серед доказів плівки з камер прикордонної служби, але з їх допомогою не можна визначити, звідки була випущена ракета.

“Треба продовжувати збирати докази, розслідування займе певний час”, - наголосив він.

Прем'єр також зазначив, що Польща хоче зберегти повну прозорість розслідування. 

“Зокрема, ми хочемо, щоб наші українські друзі та партнери були впевнені в тому, що результат розслідування буде певним. Тому ми запросили їх на слідство”, – пояснив він.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда не виключає, що на території країни в майбутньому можуть траплятися різного роду нещасні випадки внаслідок війни, яка точиться в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
17к
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