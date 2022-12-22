Падіння ракети у Польщі: слідчі повернулися на місце вибуху і проводять додаткові заходи

До Пшеводува біля польського Любліну, де 15 листопада стався ракетний інцидент унаслідок масштабного обстрілу України російськими військами, повернулися слідчі для проведення розслідування, жертвами якого стало двоє чоловіків.

Про це повідомляє портал rmf24.pl та пише Wiadomosci.wp.pl.

За даними польських журналістів, у Пшеводуві 21 грудня знову з'явилися співробітники поліції та прокуратури. Виданню підтвердили це у Національній прокуратурі.

"Після консультації з експертами, які працюють із доказами, отриманими прокуратурою, сьогодні на місце події виїхали фахівці, які проводили додаткові заходи", – повідомив польський прокурор Лукаш Лапчинський.

Розслідування веде велика команда польських правоохоронців, у тому числі солдати та експерти із Збройних сил Інститут технології озброєнь у Зелонці та Центральна Головного управління національної поліції, піротехніки та американські фахівці. Українські фахівці також брали участь у огляді місця вибуху.

Віцепрезидент ферми у Сетниках Федеріко Віола, до складу якої входить зерносушильний завод у Пшеводові, куди в листопаді впала ракета, додав в інтерв'ю PAP, що слідчі працювали на місці від ранку середи.

"Про поновлення діяльності нам повідомили у вівторок, але точних деталей ми не знаємо. Ми не знаємо про що дослідження. Це велика команда офіцерів", – сказав віцепрезидент, який зранку був на місці.

Він додав, що наразі співробітники сушарки та складів у Пшеводуві працюють в обмеженому режимі. Їхня робота не заважає роботі служб, запевнив він.

Ракетний інцидент у Польщі

15 листопада під час масованої ракети РФ на енергетичні об'єкти в Україні одна з ракет впала на територію польського села Пшеводув, яке розташоване за 5 км від українського кордону. В результаті загинули двоє громадян Польщі, які перебували на фермі, куди поцілила ракета.

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За словами президента Польща, слідчі встановили, що внаслідок масованого обстрілу України Росією на території Польщі розірвалася ракета української протиракетної оборони. Анджей Дуда додав, що під час інциденту вибухнули дві ракети – одна в Польщі, друга – в Україні.

Утім, Дуда зазначив, що падіння ракети на територію Польщі не було нападом на країну, а скоріш за все – "нещасним випадком".

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що ракета не була українською.

Слідство триває.

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