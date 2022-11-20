Падіння ракети у Польщі: усі служби завершили огляд місця події, у селі прощаються з загиблими

У Пшеводуві, що в Польщі, завершили огляд місця падіння ракети, де загинуло двоє людей. Там уже немає правоохоронців.

Про це пише видання "Польська агенція преси".

Видання повідомляє, що в селі уже немає правоохоронців, які раніше охороняли місце падіння ракети. Силові структури Польщі там були від початку інциденту, а в п'ятницю туди допустили українських фахівців.

На місці падіння ракети залишилась вирва, глибиною до 5 метрів. Також ферма частково зруйнована.

У суботу, 19 листопада, у Польщі попрощались із одним із загиблих працівників ферми, у неділю - з іншим чоловіком.

Падіння ракети у Польщі

Російські терористи 15 листопада випустили по нашій державі орієнтовно 100 ракет. Під час масованого ракетного удару вибухи пролунали у польському прикордонному селі Пшеводув. На місці трагедії загинуло двоє людей.

У Польщі вважають, що там могла впасти ракета С-300, яку українські захисники випустили по російських цілях. Порте президент України Володимир Зеленський переконує, що ракета не була українською.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада наголосив, що інцидент із ракетами не був нападом на країну, а найімовірніше, – "нещасним випадком". 18 листопада Дуда допустив, що на території Польщі можуть повторитися різного роду нещасні випадки внаслідок війни, яка точиться в Україні.

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