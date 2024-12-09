Падіння режиму Асада: посол Ірану заявив про загрозу нового конфлікту

Можливий конфлікт між деякими ісламськими та арабськими країнами з Туреччиною.

Падіння у Сирії режиму диктатора Башара Асада може вийти з-під контролю США та спричинити конфлікт, до якого будуть залученні країни регіону та Туреччина.

Про це заявив посол Ірану в Сирії Хосейн Акбарі, повідомляє CNN.

На думку Акбарі, події в регіоні вийдуть з-під контролю США:

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"Я вважаю, що події в регіоні вийдуть з-під американського контролю і можуть серйозно зашкодити їхнім стратегічним цілям".

За його словами, падіння підтримуваного Іраном уряду Асада "створило складну ситуацію між північними та південними силами в Сирії, що може призвести до конфлікту між деякими ісламськими й арабськими країнами з Туреччиною".

Акбарі заявив про ризик втрати безпеки в сирійському суспільстві:

"Враховуючи нинішні обставини, різноманітність поглядів і численні втручання різних країн, існує ризик втрати безпеки в сирійському суспільстві".

Нагадаємо, напередодні вже стало відомо про зіткнення на північному сході Сирії курдських сил з опозиційними угрупованнями.

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