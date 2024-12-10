Падіння режиму Асада: у Сирії призначено очільника перехідного уряду

У Сирії назначили голову перехідного уряду, який очолить країну. Після падіння режиму Башара Асада країною керуватиме Мохаммед аль-Башир.

Про це повідомило видання Al Jazeera.

Владу йому передасть премʼєр Мухаммед Джалалі, який працював під керівництвом режиму Асада.

"Башир близький до опозиційного угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яке керувало наступом на Дамаск, і очолює їхній Уряд порятунку Сирії, що базується в Ідлібі", – йдеться в повідомленні.

Спеціальний посланник ООН у Сирії Гейр Педерсен закликав до перехідного процесу, дозволить її народу "намітити шлях до досягнення своїх законних устремлінь… та відновити єдину Сирію".

Нагадаємо, росіяни перекинуть свої літаки і вертольоти з Сирії на український фронт. Більшість авіації – це винищувачі-бомбардувальники Су-34.

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