Падіння російських дронів у Латвії та Румунії: як відреагували у Білому дому

Кірбі наголосив, що США роблять "все можливе, щоб Україна могла захистити себе".

У Білому домі нещодавні падіння російських безпілотників у Латвії та Румунії - на території країн НАТО - розглядають як небезпеку від РФ.

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу.

"Вони впали на території союзників. Це, на жаль, не нова подія, як це траплялося під час війни в Україні, де уламки ракет чи уламки безпілотників інколи потрапляли в бойовий і повітряний бій і приземлялися в сусідній країні. М и за цим уважно стежимо. Ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками та партнерами щодо цього. Але це лише підкреслює небезпеку, яку зараз створила війна Путіна в Україні для всього європейського континенту. І той факт, що ландшафт безпеки змінився - не змінюється, не зміниться, але насправді змінився", - прокоментував він.

Кірбі наголосив, що США роблять "все можливе, щоб Україна могла захистити себе".

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії. За даними Міноборони країни, БПЛА впав приблизно за 90 км від кордону з Білоруссю, звідки він увійшов.

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