Падіння російського дрона в Латвії: у Reuters дізналися тип БпЛА та для кого він був призначений

У Міноборони Латвіії заявили, що російський дрон увійшов до їхнього простору через білоруський кордон.

Російський військовий безпілотник, який розбився в Латвії в суботу, 7 вересня, перевозив вибухівку.

Про це заявили латвійські офіційні особи в понеділок, 9 вересня, переда є Reuters.

Також читайте Ворог вдарив КАБами по Сумському району: деталі від ОВА

За їхніми словами, дрон "заблукав". Він був призначений для України, але його координати збилися – і він опинився в Латвії.

Латвійський інформаційний сайт Delfi пише, що, найімовірніше йдеться про іранський "Шахед". Так, командувач Національних збройних сил Латвії генерал-лейтенант Леонідс Калніньш заявив, що безпілотник типу Shahed був розроблений Іраном.

Вибухівка безпілотника, який, ймовірно, призначався для України, була деактивована після його виявлення в Латвії.

Згідно з заявою Міністерства оборони Латвії в понеділок, дрон упав у районі села Гайгалава приблизно за 90 км від кордону з Білоруссю, звідки він увійшов.

Нагадаємо, вихідними, під час однієї з атак по Україні, російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії.

Читайте також: