Падіння Ту-22М3 – це "певним чином вендета": в Повітряних силах прокоментували інцидент

Цей факт послабить спроможності та потужності РФ в атаках по Україні зі стратегічної авіації.

Наразі встановлюється причина падіння російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3, але це певним чином вендета за обстріли українських міст, зокрема за атаку на Дніпро 19 квітня.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів у ефірі телемарафону.

"Наразі інформація встановлюється про те, що саме стало причиною (падіння Ту-22М3 – ред.). Однак ми сьогодні стали свідками прекрасної картини, яка всім підняла настрій. Це певним чином вендета за обстріли наших цивільних міст, в тому числі за сьогоднішній обстріл Дніпра", – прокоментував речник ПС.

Він зазначив, що розбиття літака Ту-22М3 певним чином послабить спроможності та потужності Росії в обстрілах України стратегічною авіацією, завдаванні ударів по критичній енергетичній інфраструктурі держави.

"Чекаємо офіційних новин. Думаю, вони стануть приємними для українців і неприємними для росіян", – додав Євлаш.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ підтвердили, що у Ставропольському краї Росії 19 квітня розбився стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Росії впав літак, який наносив удари по Україні

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