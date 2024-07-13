Падіння в РФ пасажирського літака: у Мережі показали момент авіакатастрофи – відео

В Росії у Підмосков’ї, вдень 12 липня, впав пасажирський літак. Внаслідок аварії загинув екіпаж – 53-річний командир повітряного судна Євген Булавко, другий пілот – 53-річний Владислав Харламов та 44-річний бортпровідник Максим Лукманов.

У Мережі показали момент падіння Sukhoi Superjet 100 над лісосмугою у підмосковній Коломні.

Як пишуть росЗМІ, причиною аварії могла стати одночасна відмова двох двигунів. Очільник Росавіації заявив, що літак летів згідно з планом і заявкою, схваленою органами повітряного руху. Слідство порушило кримінальну справу за фактом катастрофи. Екстрені служби виявили чорні ящики.

Відомо, що літак виконував тестовий політ після ремонту, судно було побудоване 2014 року.

Також відомо, що літак належав авіакомпанії "Газпром-Авіа". Борт переганяли із заводу у Луховицях до Внуково, близько 15 години по московському часу він зник з радарів.

Нагадаємо, з'явилися відео потужної пожежі на нафтобазі у Ростовській області, яка була атакована безпілотниками під ранок суботи, 13 липня.

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