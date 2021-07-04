Падіння військового літака на Філіппінах: більше половини пасажирів змогли врятуватися

В авіакатастрофі загинули щонайменше 29 людей, 17 осіб зникли.

Кількість жертв авіатрощі військового літака С-130 на Філіппінах зросла до 29-ти. Ще 17 людей шукають. Вижили після падіння 50 людей, вони нині перебувають у лікарнях, де їм надають допомогу.

Про це повідомляє CNN Philippines з посиланням на дані Об'єднаної оперативної групи Сулу.

“Ми продовжуємо сподіватися, що зможемо знайти більше тих, хто вижив. Наші пошуково-рятувальні роботи все ще тривають, доля 17 осіб особового складу невідома", - сказав керівник Об'єднаної оперативної групи Сулу Вільям Гонсалес.

Associated Press

Нагадаємо, авіакатастрофа сталася в неділю, 4 липня, вранці за місцевим часом. У військовому командуванні Філіппін кажуть, що літак пропустив злітно-посадкову смугу і впав. Що стало причиною трагедії, поки що невідомо. Спочатку повідомлялося, що на борту перебувало щонайменше 85 людей, потім - більше 90.

Associated Press

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