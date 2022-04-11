Падіння ВВП України на 45% і зростання бідності: прогноз Світового банку

До вторгнення РФ в Україну банк очікував зростання економіки на 3,2% за підсумками поточного року.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України за підсумками 2022 року може впасти на 45,1%, порівняно з попереднім роком, а рівень бідності зросте в 11 разів.

Такі прогнози наводить Світовий банк.

"Вторгнення в Україну викликає катастрофічні гуманітарні втрати та серйозний економічний спад. Вплив на бідність також, ймовірно, буде катастрофічним, хоча на даному етапі його важко оцінити кількісно. Виходячи з міжнародної межі бідності у розмірі 5,5 долара на день, прогнозується, що бідність зросте до 19,8% у 2022 році порівняно з 1,8% у 2021 році, при цьому ще 59% людей можуть опинитися за межею бідності", - йдеться у повідомленні.

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За даними банку, у 2023 році очікується відновлення української економіки загалом на 2,1%.

Частка населення з доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму (національна межа бідності) може досягти 70% у 2022 році порівняно з 18% у 2021 році. За відсутності масивного післявоєнного пакету підтримки цей показник все ще буде вищим за 60% до 2025 року.

Експорт товарів та послуг скоротиться на 80%, імпорт – на 70%, тоді як держборг до ВВП збільшиться з 50,7% до 90,7%.

Прогноз інфляції – 15% зі збільшенням до 19% наступного року.

Очікується, що приватне споживання в Україні цього року впаде на 50%, тоді як державне на 10%, а капітальні інвестиції просядуть на 57,5%.

Нагадаємо, ВВП країни може відновитися на 23% у 2023 році, якщо буде припинення вогню протягом кількох місяців.

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