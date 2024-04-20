Пакет допомоги Україні від США: військовий експерт сказав, якими будуть наслідки голосування

Палата представників проголосувала пакет допомоги Україні. Невдовзі піде величезна кількість снарядів для артилерії.

Про це пише військовий експерт Павло Нарожний.

"Найбільша потреба артилерії – шини, запчастини, інструменти, суміжна техніка. Куди донатити на артилерію ви знаєте", – зауважив він.

Нарешті ситуація на фронті зміниться

Як стверджує експерт, рішення серйозно змінить ситуацію на фронті. Він наголосив, що артилерія, ППО, ракети до ЗРК – це сила. Без усього цього в нас буде суцільна Авдіївка.

"Хай живе воєнпром США. Велика дяка платникам податків США", – підсумував Нарожний.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував успішне голосування за допомогу Україні у Палаті представників.

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