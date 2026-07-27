Пакетів санкцій проти РФ більше не буде?: Єврокомісія шукає новий спосіб обмежувати агресорку

Єврокомісія шукає новий спосіб обмежень для РФ / © Getty Images

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Європейський Союз шукає нові механізми схвалення санкцій проти Росії, щоб позбавити окремі країни ЄС можливості використовувати право вето для захисту власного бізнесу. Про це розповіли європейські посадовці та дипломати.

Більше пише Financial Times.

У Брюсселі планують змінити підхід до санкцій проти РФ через шантаж з боку Греції

Приводом для перегляду стратегії стала позиція Афін, які тижнями блокували новий масштабний пакет санкцій проти фінансової системи та нафтового експорту Росії. Греція вимагала винятку для судноплавної компанії Dynagas, що належить мільярдеру Георгіосу Прокопіу, аби її танкери могли й надалі транспортувати російський скраплений природний газ.

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У результаті Афіни домоглися свого: танкерам Dynagas дозволили продовжувати ці перевезення. Це стало першим випадком послаблення загального санкційного режиму ЄС.

Водночас грецька сторона заблокувала інші важливі кроки — зокрема, обмеження прибутків РФ від сирої нафти, заморожування активів 94 російських фінансових установ і заборону на транзакції для 33 банків. Така поведінка обурила дипломатів. Один із них назвав цю тактику «ганебною».

Зі свого боку, грецькі посадовці заявили, що заборону на транспортування СПГ раніше ухвалили помилково. На їхню думку, це рішення завдало б шкоди не російській економіці, а самій Dynagas, а також зіграло б на руку конкурентам із Китаю та інших країн поза межами Євросоюзу.

Аби уникнути подібних затримок у майбутньому, у Єврокомісії та серед найбільш проукраїнських держав ЄС пропонують відмовитися від великих «пакетів» санкцій задля публічного ефекту.

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Натомість пропонують ухвалювати обмеження індивідуально або невеликими тематичними блоками.

«Це може бути останній „пакет“ санкцій. Тепер цілком зрозуміло, що цей підхід більше не працює», — зазначило одне з джерел.

З початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року ЄС ухвалив 21 пакет санкцій за принципом одностайності всіх 27 країн-членів. Проте прихильники нової методики переконані, що відмова від гучних «пакетів» дозволить Раді ЄС оперативно затверджувати точкові та дієві рішення без ризику, що зауваження однієї країни заблокує увесь санкційний процес.

У Єврокомісії можливу зміну стратегії офіційно не коментують. Проте речник відомства наголосив, що після 21-го пакета обмежень такого масштабу з початку війни Росія зазнала великої кількості санкцій, які на неї мають значний тиск.

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Санкції проти РФ: останні новини

Нагадаємо, Європейський Союз посилює боротьбу з «тіньовим флотом» РФ, який використовується для обходу санкцій та експорту нафти.

Як повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, 20 липня сили військово-морської операції EUNAVFOR MED IRINI здійснили висадження на танкер MV SOUTH STAR, який підозрюють у плаванні під фальшивим прапором.

Вона наголосила, що кожне незаконне перевезення нафти допомагає фінансувати російську воєнну машину, тому ЄС підкріплює санкції реальними діями на морі.

Крім того, за словами Каллас, країни-члени ЄС надали мандат ще одній військово-морській місії — EUNAVFOR ATALANTA — проводити перевірки суден російського «тіньового флоту» за процедурою, аналогічною до операції IRINI.

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