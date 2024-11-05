Пакистан успішно випробував нову балістичну ракету: подробиці

Пакистан випробував ракету з дальністю 350 км.
Пакистан провів успішне випробування своєї балістичної ракети, запустивши її з корабля військово-морського флоту.
Про це повідомила міжвідомча служба звʼязків з громадськістю Збройних сил Пакистану (ISPR).
Пакистанська ракета з дальністю 350 км здатна точно вражати цілі на землі та в морі. Вона має сучасну навігаційну систему з можливістю регулювати швидкість.
На випробуванні були присутні головнокомандувач ВМС Пакистану адмірал Навід Ашраф, а також старші офіцери та інженери. Інші подробиці про ракету в ISPR не розкрили.
Нагадаємо, військовий експерт Іван Киричевський з Defense Express заявляв, що Україна, ймовірно, випробовує балістичну ракету, завдаючи ударів по російських окупантах.
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