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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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"Пакистан має повне право дати рішучу відповідь на цей акт війни" — прем’єр-міністр країни відповів на індійську атаку

Прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф різко відреагував на удари Індії.

Пакистанські військові

Пакистанські військові / © Associated Press

Пакистан має повне право дати рішучу відповідь на цей акт війни, нав'язаний Індією, і рішуча відповідь зараз дається.

Про це у повідомленні у мережі Х заявив прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф у відповідь на атаку Індії.

“Пакистан має повне право дати рішучу відповідь на цю нав'язану Індією військову агресію — і ця відповідь уже надається. Вся нація стоїть за збройними силами Пакистану і бойовий дух народу залишається високим. Пакистанський народ і армія добре знають, як упоратися з ворогом. Ми ніколи не дозволимо ворогові досягти своїх мерзенних цілей”, — додав він.

Також прем'єр Пакистану скликає засідання ради національної безпеки.

У пакистанській провінції Пенджаб оголошено надзвичайний стан, весь медичний персонал скасує відпустки — про це повідомляє пакистанський телеканал Geo TV з посиланням на місцеву владу

Провінція Пенджаб межує з Індією.

Нагадаємо, що мінімум троє людей загинуло унаслідок індійських ударів по Пакистану, є поранені.

Дата публікації
Кількість переглядів
256
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