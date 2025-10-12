Пакистан різко відреагував на обстріли своєї території з боку Афганістану: обіцяє «гідну відповідь»

Прапор Пактистану / © Associated Press

Влада Пакистану пообіцяла Афганістану «гідну відповідь» на військові дії біля спільного кордону.

Про це йдеться у заяві Міністерства внутрішніх справ Пакистану, оприлюдненій у соцмережі Х.

Федеральний міністр внутрішніх справ Мохсін Накві рішуче засудив обстріли пакистанської території, здійснені афганськими силами.

За його словами, удари по цивільному населенню є неприпустимими й грубо порушують норми міжнародного права.

«Афганістан грає у гру вогню та крові, нитки якої переплетені з нашим вічним ворогом. Афганістану також буде надано гідну відповідь, щоб він не наважився дивитися на Пакистан злим оком», — йдеться у заяві Мохсіна Накві.

Тим часом афганський телеканал Tolo News із посиланням на Міністерство оборони Афганістану повідомив, що в ніч проти 12 жовтня афганська армія завершила військову операцію проти Пакистану.

У Кабулі заявили, що бойові зіткнення на кордоні стали відповіддю на нібито порушення повітряного простору Пакистаном та авіаудари по афганській території.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони уряду Талібану повідомило, що афганська армія атакувала військові об’єкти Пакистану вздовж східного та південного кордонів Афганістану.

Ми раніше інформували, що терорист-смертник на автомобілі з вибухівкою врізався у військову колону на північному заході Пакистану, біля кордону з Афганістаном.