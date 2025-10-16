ТСН у соціальних мережах

Світ
12
2 хв

Пакистан та Афганістан домовилися про тимчасове перемир’я після нової хвилі боїв

Понад 12 цивільних загинули, а ще близько сотні дістали поранення внаслідок атак, які афганський Талібан приписує пакистанським силам, перш ніж сторони погодили тимчасове припинення вогню.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Пакистан

Пакистан / © Associated Press

Пакистан і Афганістан досягли домовленості про 48-годинне перемир’я після інтенсивних бойових дій і авіаударів, що знову загострили напруження між сусідніми країнами. За даними Талібану, внаслідок атак загинули щонайменше 12 мирних мешканців, понад 100 осіб отримали поранення.

Про це пише Reuters

Сутички відбувалися вздовж кордону, переважно в районі Спін Болдак у провінції Кандагар. Афганська сторона звинувачує Пакистан у нанесенні авіаударів по житлових кварталах, тоді як Ісламабад стверджує, що відповідав на обстріли бойовиків із території Афганістану.

У результаті обстрілів були закриті кілька прикордонних пунктів, що призвело до зупинки торгівлі та транспортного сполучення між державами.

Угода про тимчасове перемир’я набрала чинності о 13:00 за всесвітнім часом у середу. За словами представників Талібану, їхні сили отримали наказ не відкривати вогонь першими, якщо пакистанські війська не порушать домовленість. В Ісламабаді підтвердили, що угоду було досягнуто на прохання Кабула.

Ці сутички стали найсерйознішими між двома країнами з моменту приходу Талібану до влади у 2021 році. Пакистан звинувачує афганську сторону у тому, що на її території діють бойовики, які здійснюють напади на пакистанські міста. Афганський уряд ці звинувачення відкидає.

Закриття прикордонних переходів, через які проходить більшість афганської торгівлі, може мати серйозні економічні наслідки — зокрема, перебої з постачанням продовольства та ліків.

Нагадаємо, раніше німецька військкорка заявила, що очільник Кремля Путін вирішив напасти на Україну після виходу військ США з Афганістану.

