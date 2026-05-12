Пакистан таємно міг дозволяти Ірану розміщувати свої військові літаки на аеродромах країни для захисту від можливих американських авіаударів, попри публічні заяви Ісламабада про роль посередника між Тегераном і Вашингтоном.

Про це інформує CBS News із посиланням на американських посадовців.

За даними журналістів, через кілька днів після того, як на початку квітня президент США Дональд Трамп оголосив про припинення вогню з Іраном, Тегеран нібито перекинув частину своєї авіації на базу ВПС Пакистану Нур-Хан. Це стратегічний військовий об’єкт поблизу гарнізонного міста Равалпінді.

Серед перекинутої техніки, як стверджується, був літак RC-130 ВПС Ірану — модифікована версія транспортного літака Lockheed C-130 Hercules, який використовується для розвідки та збору інформації.

Водночас високопосадовець Пакистану категорично заперечив цю інформацію, заявивши, що такі дії неможливо було б приховати.

«База Нур-Хан розташована у самому центрі міста, і розміщений там великий парк авіатехніки неможливо приховати від очей громадськості», — зазначив він.

Журналісти також звертають увагу, що Пакистан намагається балансувати між США та Китаєм, уникаючи кроків, які могли б погіршити відносини з Пекіном. За останні роки значна частина військового імпорту країни — близько 80% — припадає на китайське озброєння.

Тим часом напруженість між США та Іраном залишається високою. Тегеран висуває власні умови щодо припинення конфлікту, серед яких — виплата репарацій, визнання суверенітету над Ормузькою протокою та повне скасування санкцій.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що домовленість про перемир’я з Іраном перебуває у вкрай нестабільному стані та може зірватися.

