Пакистан терміново звернувся до Трампа через Іран: про що просять

Дональд Трамп / © Associated Press

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф офіційно звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням відстрочити на два тижні виконання погроз щодо ударів по Ірану.

Про це він заявив у соцмережі Х.

Що вимагає Пакистан

Пакистанський лідер виступив із пропозицією, яка передбачає взаємні поступки з боку Вашингтона та Тегерана. Зокрема, Шаріф закликав іранську сторону відкрити стратегічно важливу Ормузьку протоку.

«Щоб дати дипломатії можливість виконати свою роль, я щиро прошу президента Трампа продовжити термін на два тижні. Пакистан з усією щирістю просить іранських братів відкрити Ормузьку протоку на відповідний період у два тижні в якості жесту доброї волі», — заявив Шехбаз Шаріф.

Прем’єр-міністр також закликав «всі воюючі сторони» дотримуватися режиму тиші на всіх фронтах протягом цього періоду, щоб стабілізувати регіон.

Реакція Білого дому

Як повідомили у NY Times, у Вашингтоні підтвердили отримання пропозиції від Ісламабада. Наразі адміністрація Дональда Трампа вивчає звернення, яке надійшло незадовго до встановленого раніше дедлайну.

«Президента Трампа повідомили про прохання Пакистану продовжити його термін на два тижні. Відповідь буде», — зазначила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Як відреагували в Ірані

У свою чергу високопосадовець із Тегерана повідомив, що іранська сторона прихильно ставиться до ініціативи Пакистану щодо 14-денного перемир’я.

Нагадаємо, 7 квітня американський президент Дональд Трамп зробив гучну заяву про те, що сьогодні вночі «ціла цивілізація загине».

«Сьогодні вночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не повернути. Я не хочу, щоб це сталося, але, мабуть, так і буде. Однак тепер, коли відбулася повна і тотальна зміна режиму, де переважають інші, розумніші й менш радикальні погляди, можливо, станеться щось революційно чудове — ХТО ЗНАЄ?», — наголосив йдеться у його дописі на сторінці у соцмережі Truth Social.

Проте у США прихильники Трампа розкритикували його за погрози вдарити по цивільних в Ірані. Політичний оглядач Такер Карлсонзакликав політиків та військовослужбовців не виконувати директиви президента, якщо вони стосуватимуться масованих атак на цивільні об’єкти.

Після погроз Трампа знищити «цивілізацію» Іран припинив контакт зі Вашингтоном. США та Ізраїль завдали ударів по військових та енергетичних об’єктах. Наразі переговори про перемир’я призупинено.

Тим часом в Ірані громадяни утворюють «живі ланцюги» навколо електростанцій та мостів, готуючись до можливих атак.