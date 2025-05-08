Пакистан заявив про збиття найсучаснішого винищувача Rafale: розслідування вказує на китайський слід

J-10C ПС Пакистану. / © Defense Express

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Після масштабного авіаудару, який Індія завдала в ніч проти 7 травня по території Пакистану, обидві країни фіксують втрати. За даними пакистанських джерел, під час протиповітряної оборони були збиті щонайменше три літаки ВПС Індії. Серед них — один із перших отриманих Індією французьких винищувачів Rafale, а також, ймовірно, російський Су-30МКІ.

Про це розповідає Defense Express.

Чим збивали — китайський слід

Пакистанські Повітряні сили, за словами міністра закордонних справ, задіяли китайські винищувачі J-10C, оснащені сучасним радаром з АФАР і ракетами класу "повітря-повітря" PL-15E. Це експортна версія ракети PL-15 — китайського аналога американської AIM-120. Її дальність ураження сягає 145 км, вона має активну радіолокаційну головку самонаведення, що дозволяє працювати за принципом "вистрілив і забув".

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У районі атаки також були знайдені уламки російського катапультного крісла К-36ДМ, що використовуються на винищувачах МіГ-29 або Су-30МКІ. Це, ймовірно, підтверджує втрату ще одного російського літака.

Що робили "Брахмоси" у зоні ураження

Окрему увагу привернули уламки ракет BrahMos-A — авіаційної версії надзвукової ракети, яка є спільним розробленням Індії та Росії (локалізована версія російського "Онікса"). Ці ракети можуть запускатися лише з Су-30МКІ, що підтверджує його участь в ударі. На фото з місця події видно частини твердопаливного двигуна та кришку повітрозабірника прямоточного двигуна — типовий фрагмент BrahMos-A.

Такий факт викликає запитання: чому Су-30МКІ з ракетами великої дальності опинилися в зоні досяжності ППО Пакистану? Адже ракета здатна вражати цілі на відстані до 290 км, а для індійської версії — і більше. Це може свідчити або про недооцінку можливостей пакистанської ППО, або про зміну тактики у реальному бою.

Раніше повідомлялось, що на кордоні між Пакистаном та Індією відбувся великий повітряний бій. Там понад годину боролися 125 винищувачів.

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