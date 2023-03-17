Палаци Путіна та його коханки на березі Валдаю: територію закрили для відвідувачів з дивним поясненням

Частина рекреаційної зони біля озера у Новгородській області раптом стала “природною територією, що особливо охороняється”. Офіційна версія — поганий екологічний стан.

Після публікації розслідування про розкішну нерухомість президента РФ Володимира Путіна та його коханки, колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої на березі озера Валдай, несподівано з'ясувалося, що частина водойми, на березі якої розташовані палаци, стала “природною територією, що особливо охороняється”. Доступ туди фактично заборонено, порушникам загрожує чималий штраф і навіть два роки виправних робіт.

Про це повідомили на сайті “Медуза”.

На офіційному сайті Валдайського національного парку в Новгородській області з'явилося повідомлення із заголовком: “Увага! Важлива інформація!”. У ньому йдеться про те, що, згідно з новим наказом Міністерства природних ресурсів та екології Росії, зона особливо охоронюваної природної території ( ООПТ ) у межах парку розширилася — цього статусу набула частина озера Валдай.

Території зі статусом ООПТ формально можна відвідувати “з метою пізнавального туризму”. Але виходити за межі доріг або спеціальних екскурсійних маршрутів на таких ділянках не можна. На туристичній карті, розміщеній на офіційному сайті парку, жодних маршрутів по самому озеру не зазначено, а в офіційному повідомленні про розширення зони ООПТ наголошують, що “перебування громадян” у частині парку, яка набула нового статусу, заборонено.

За порушення правил ООПТ передбачено адміністративну відповідальність. Для фізичних осіб - штрафи до 4 тисяч рублів, для юридичних – до 500 тисяч. Порушення режиму ООПТ карається також Кримінальним кодексом: за завдання “значних збитків” передбачено штраф до 200 тисяч рублів і навіть два роки виправних робіт.

Згідно з офіційним повідомленням Валдайського національного парку, змінити статус території довелося через “погіршення екологічного стану” озера. Заборону на відвідування введено “з метою зниження темпів його [озера] евтрофування” — процесу, через який “зацвітає” вода.

Багатьом місцевим мешканцям та постійним відвідувачам Валдаю екологічні обґрунтування видалися непереконливими. В офіційних облікових записах парку в соцмережах і на місцевому форумі з'явилися обурені коментарі. Багато хто писав, що нова заборона охороняє не природу, а “дачу Путіна”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін разом гімнасткою та ймовірною мамою його дітей Аліною Кабаєвою живуть у резиденції на Валдаї та витрачають гроші з кіпрського офшору Ermira Consultants, який є "общаком" для очільника Кремля та його оточення.

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