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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Палаючі барикади та сльозогінний газ: одну з країн Європи сколихнули масові протести

У швейцарських містах Цюрих та Базель мітингувальники влаштували масштабні заворушення з палаючими барикадами. Також агресивний натовп напав на поліцію.

Автор публікації
Фото автора: Олександра Садова Олександра Садова
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Мітингувальники підпалили барикади

Мітингувальники підпалили барикади

Ввечері суботи 31 жовтня у Швейцарії спалахнули заворушення. Протестувальники вийшли на вулиці міст Цюрих та Базель. Кілька сотень людей споруджували барикади і влаштували пожежі.

Про це повідомили у SRF.

Зокрема, у Базелі близько 150 осіб пройшли центром міста. Тому громадський транспорт у місті довелося тимчасово зупинити.

У Цюриху в районі Лангштрассе та Гельветіаплац відбулися протести. Мітингувальники зробили барикади з контейнерів для сміття, електросамокатів та інших предметів, а згодом підпалили їх.

У міській поліції Цюриха заявили, що агресивний натовп атакував правоохоронців феєрверками, камінням та пляшками. Поліцейські у відповідь застосували водомети, сльозогінний газ та гумові кулі.

Натовп напав на поліцію

Натовп напав на поліцію

Крім того, на вулицях відбулися сутички з поліцією. Через дії протестувальників було пошкоджено шибки та інше майно, а на одній із вулиць невідомі підпалили автомобіль. Близько опівночі також стався напад на патрульний автомобіль у Цюриху, який прибув на виклик про медичну надзвичайну ситуацію.

Як інформують журналісти, до участі у мітингу в Цюриху закликали ультраліві угруповання.

Нагадаємо, 18 жовтня у Франції розпочалися протести проти високих цін і руйнування соціальної моделі. На акції протесту вийшли щонайменше 550 тисяч людей. У низці міст демонстрації супроводжувалися погромами, пожежами та пограбуваннями. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Зокрема, у Ліможі на південному заході Франції невідомі підпалили історичну будівлю мерії, збудовану наприкінці XIX століття.

Після масштабних протестних акцій міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс спробував піти у відставку, визнавши, що ситуація вийшла з-під контролю. Однак президент Макрон відставку не прийняв і натомість доручив міністрові розробити заходи для підвищення безпеки на вулицях французьких міст і притягнення до відповідальності винних у заворушеннях.

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