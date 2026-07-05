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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Палаючий Мі-24 і засідка на колону: що сталося з “Африканським корпусом” РФ у Малі

На півночі Малі повстанці заявили про збиття військового вертольота, який, ймовірно, міг належати “Африканському корпусу” Міноборони РФ.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Туареги (ілюстративне фото)

Туареги (ілюстративне фото) / © Reuters

У Малі повстанці заявили про збиття військового вертольота, який, імовірно, міг належати “Африканському корпусу” Міноборони РФ.

Про це повідомляє канал Astra.

У соцмережах з’явилося відео падіння вертольота в пустелі. За зовнішніми ознаками він схожий на Мі-24 або Мі-35.

Також опублікували кадри з озброєними людьми у цивільному одязі, ймовірно туарегами, біля палаючого фюзеляжу вертольота.

OSINT-акаунт OSINTWarfare у соцмережі X повідомив, що “Фронт визволення Азаваду” влаштував засідку на колону “Африканського корпусу” Міноборони РФ.

За цими даними, колона нібито рухалася з Гао в напрямку Анефіса, щоб посилити оборону міста на тлі атак повстанців.

У повідомленні стверджується, що під час засідки було збито російський вертоліт Мі-24, а також знищено кілька вантажівок і технічних машин.

Відео з палаючими військовими вантажівками також поширилися у соцмережах.

Версію про збиття Мі-24, пов’язаного з “Африканським корпусом” РФ, підтвердив турецький журналіст-фрилансер Махмут Бозарслан.

За його даними, усі, хто перебував на борту, загинули. Водночас він називає іншу локацію інциденту — район Тінзауатен поблизу кордону з Алжиром.

Бозарслан заявив, що вертоліт належав “Африканському корпусу” Міноборони РФ, який фактично замінив у регіоні колишню групу “Вагнера”.

Європейські ЗМІ, зокрема Le Monde і France 24, повідомляють, що в Малі повстанці та джихадистські угруповання атакували позиції армії й проправительських сил одразу в кількох районах країни.

Під ударами опинилися міста Анефіс, Агельхок і Гао на півночі, Севаре та район Конни в центральній частині країни, а також в’язниця в Кеньєробі на південь від Бамако.

Основною ціллю, за повідомленнями ЗМІ, став Анефіс. Це місто має стратегічне значення, оскільки після наступу повстанців у квітні воно фактично залишається одним із ключових опорних пунктів армії Малі та “Африканського корпусу” РФ у регіоні Кідаль.

Представник туарегського “Фронту визволення Азаваду” заявив, що повстанці встановили контроль над містом.

Армія Малі це заперечує. В “Африканському корпусі” також заявили, що разом із малийськими військовими перебувають в Анефісі та “знищують терористів”.

Водночас вранці 5 липня у Telegram-каналі “Африканського корпусу” з’явилося відео з вертольотом, схожим на Мі-24 або Мі-35. У повідомленні стверджувалося, що він проводить “евакуацію поранених військовослужбовців армії Малі”.

Що відомо про “Фронт визволення Азаваду”

“Фронт визволення Азаваду” — це військово-політична коаліція сепаратистських угруповань туарегів і арабських націоналістів на півночі Малі.

Організацію створили у листопаді 2024 року. Її метою називають самовизначення або створення незалежної держави Азавад на територіях Малі.

Нагадаємо, у червні 2026 року на півночі Малі патруль місцевої армії спільно з російськими найманцями з «Африканського корпусу» стратив чотирьох беззбройних цивільних осіб. Жертвами стали двоє туарегів і двоє представників народу сонгай, які були звичайними скотарями та не мали жодних зв’язків з озброєними угрупованнями. Щоб залякати місцеве населення, після вбивства військові розчленували одне з тіл і склали з відрубаних кінцівок нацистську свастику навколо відтятої голови.

Також повідомлялось, що російські найманці «Африканського корпусу», який діє під егідою Міноборони РФ, використовують ті самі методи, що й їхні попередники з ПВК «Вагнер». У Малі вони спалюють села та розстрілюють мирних мешканців. Біженці стверджують, що росіяни відбирали в мирних жителів продукти та цінності, били та вбивали їхніх родичів, забирали з собою жінок.

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