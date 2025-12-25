Палають резервуари і зупинено завод: добрі дрони атакували ключові об’єкти Росії (відео)

Вибухи в Росії / © ТСН.ua

Українські спецслужби продовжують методично знищувати паливно-енергетичний потенціал країни-агресорки. Цього разу під прицілом опинилися стратегічно важливі об’єкти в Краснодарському краї та Оренбурзькій області Росії.

Про це розповіли джерела ТСН в СБУ.

Бійці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України успішно уразили морський порт Темрюк, розташований у Краснодарському краї Росії.

За даними джерел, внаслідок влучання на території порту спалахнула масштабна пожежа — горіли щонайменше два резервуари з нафтопродуктами. Окупаційна влада та екстрені служби намагалися приборкати вогонь.

Ще більш болючим для російської економіки став удар по Оренбурзькому газопереробному заводу. Це підприємство вважається найбільшим у світі газохімічним комплексом. Його потужності дозволяють переробляти колосальні обсяги сировини — близько 37,5 мільярдів кубічних метрів газу на рік.

Дрони СБУ влучили в уразливе місце заводу. Повідомляється про займання газу в трубопроводі естакади установки 3У-70. Ця установка відповідає за очищення сирого газу від домішок — сірководню та діоксиду вуглецю.

Через пошкодження обладнання та пожежу роботу стратегічного підприємства було екстрено зупинено.

Нагадаємо, ввечері 23 грудня, у місті Будьонновськ Ставропольського краю РФ пролунало близько десяти вибухів. За повідомленнями місцевих жителів, вони тривали щонайменше 20 хвилин, у північній частині міста було видно пожежу, а один із безпілотників впав між житловими будинками.

Попередньо, дрони влучили у хімічний завод «Ставролен», а сили ППО РФ намагалися відбити атаку. Офіційних даних про постраждалих або масштаби руйнувань наразі немає.