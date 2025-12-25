- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 217
- Час на прочитання
- 2 хв
Палають резервуари і зупинено завод: добрі дрони атакували ключові об’єкти Росії (відео)
Унаслідок влучань на об’єктах спалахнули масштабні пожежі, завдавши значних збитків російській економіці.
Українські спецслужби продовжують методично знищувати паливно-енергетичний потенціал країни-агресорки. Цього разу під прицілом опинилися стратегічно важливі об’єкти в Краснодарському краї та Оренбурзькій області Росії.
Про це розповіли джерела ТСН в СБУ.
Бійці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України успішно уразили морський порт Темрюк, розташований у Краснодарському краї Росії.
За даними джерел, внаслідок влучання на території порту спалахнула масштабна пожежа — горіли щонайменше два резервуари з нафтопродуктами. Окупаційна влада та екстрені служби намагалися приборкати вогонь.
Ще більш болючим для російської економіки став удар по Оренбурзькому газопереробному заводу. Це підприємство вважається найбільшим у світі газохімічним комплексом. Його потужності дозволяють переробляти колосальні обсяги сировини — близько 37,5 мільярдів кубічних метрів газу на рік.
Дрони СБУ влучили в уразливе місце заводу. Повідомляється про займання газу в трубопроводі естакади установки 3У-70. Ця установка відповідає за очищення сирого газу від домішок — сірководню та діоксиду вуглецю.
Через пошкодження обладнання та пожежу роботу стратегічного підприємства було екстрено зупинено.
Нагадаємо, ввечері 23 грудня, у місті Будьонновськ Ставропольського краю РФ пролунало близько десяти вибухів. За повідомленнями місцевих жителів, вони тривали щонайменше 20 хвилин, у північній частині міста було видно пожежу, а один із безпілотників впав між житловими будинками.
Попередньо, дрони влучили у хімічний завод «Ставролен», а сили ППО РФ намагалися відбити атаку. Офіційних даних про постраждалих або масштаби руйнувань наразі немає.