Світ
449
1 хв

Палало яскраво: невідомі спалили електропідстанцію в Ростовській області РФ (фото, відео)

Через підпал електропідстанції у більшості населених пунктів Азовського району Ростовської області немає світла.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пожежа електропідстанції в Дугіно

Пожежа електропідстанції в Дугино / © російські телеграм-канали

Невідомі підпалили вночі електропідстанцію у Дугино Ростовської області Росії. Вона згоріла вщент і без світла залишилася низка населених пунктів.

Про це повідомили російські телеграм-канали та радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко.

«Електропідстанція в Дугино, підпалена вчора вночі невідомими добродіями, згоріла вщент», — написав Андрющенко в Мережі.

Через інцидент у більшості населених пунктів Азовського району Ростовської області немає електроенергії.

Окрім пожежі, Ростовська область перебувала під атакою безпілотників. Міноборони Росії стверджує про збиття над регіоном 23 дронів.

Пожежа електропідстанції в Дугино / © російські телеграм-канали

Пожежа електропідстанції в Дугино / © російські телеграм-канали

Пожежа електропідстанції в Дугино / © російські телеграм-канали

Пожежа електропідстанції в Дугино / © російські телеграм-канали

До слова, у ніч проти 3 вересня дрони атакували залізничну станцію «Кутейниково» в Ростовській області, що призвело до знеструмлення. Удар припав на тягову підстанцію, внаслідок чого було пошкоджено «релейку» в контактній мережі та зупинено рух поїздів. За повідомленнями російських джерел, понад 20 поїздів затрималися. На даху вокзалу також виявили боєприпас.

