Палало яскраво: БПЛА атакували одразу дві нафтобази в Росії (фото, відео)

В ніч проти 12 березня безпілотники атакували дві нафтобази в Росії – в місті Орел та в Нижегородській області. Там спалахнули пожежі, зокрема горів НПЗ "Лукойла".

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Вночі в Нижегородській області та в Орлі прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що в місті Кстово Нижегородській області безпілотник влучив в установку перегонки нафти "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" – так звану атмосферно-вакуумну трубчатку. Це є ключовим обладнанням для НПЗ.

На місці атаки спалахнула пожежа, до гасіння якої довелося залучити навіть пожежний потяг. "Лукойл" вже оголосив про зупинення підприємства.

Читайте провідні новини дня:

Пожежа на НПЗ в місті Кстово Нижегородської області РФ після атаки безпілотниками / Фото: російські телеграм-канали

Водночас в Орлі дрон влучив по нафтобазі і зайнялася пожежа. Її ліквідовують 60 надзвичайників та пожежний потяг.

Як повідомили у владі Орловської області, внаслідок влучання безпілотника по нафтосховищу в обласному центрі спалахнув один із резервуарів.

"В Орлі сталося падіння дрона. Атаку зазнав об'єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці працюють спеціальні служби з метою локалізації займання. Постраждалих немає", – повідомив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

Атака безпілотників на дві нафтобази в Росії: відео пожеж

Пожежа на НПЗ в Росії після атаки безпілотниками / Фото: російські телеграм-канали

Пожежа на НПЗ в Росії після атаки безпілотниками / Фото: російські телеграм-канали

Нагадаємо, вночі безпілотники атакували низку російських регіонів, там лунали вибухи – в Курську, Орлі та Бєлгородській області.

Читайте також: