Палало яскраво: БПЛА атакували одразу дві нафтобази в Росії (фото, відео)

Зокрема, дрон влучив влучив в установку перегонки нафти "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".
В ніч проти 12 березня безпілотники атакували дві нафтобази в Росії – в місті Орел та в Нижегородській області. Там спалахнули пожежі, зокрема горів НПЗ "Лукойла".
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Вночі в Нижегородській області та в Орлі прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що в місті Кстово Нижегородській області безпілотник влучив в установку перегонки нафти "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" – так звану атмосферно-вакуумну трубчатку. Це є ключовим обладнанням для НПЗ.
На місці атаки спалахнула пожежа, до гасіння якої довелося залучити навіть пожежний потяг. "Лукойл" вже оголосив про зупинення підприємства.
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Водночас в Орлі дрон влучив по нафтобазі і зайнялася пожежа. Її ліквідовують 60 надзвичайників та пожежний потяг.
Як повідомили у владі Орловської області, внаслідок влучання безпілотника по нафтосховищу в обласному центрі спалахнув один із резервуарів.
"В Орлі сталося падіння дрона. Атаку зазнав об'єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці працюють спеціальні служби з метою локалізації займання. Постраждалих немає", – повідомив губернатор Орловської області Андрій Кличков.
Нагадаємо, вночі безпілотники атакували низку російських регіонів, там лунали вибухи – в Курську, Орлі та Бєлгородській області.
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