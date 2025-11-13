- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 92
- Час на прочитання
- 2 хв
Палата представників проголосувала за поринення рекордного шатдауну у США
Палата представників підтримала законопроєкт, який відновлює роботу уряду США та завершує найтриваліший шатдаун.
Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про відновлення роботи федерального уряду, що дозволить припинити найдовший урядовий шатдаун в історії країни.
Про це інформує Reuters.
Контрольована республіканцями Палата проголосувала за відновлення продовольчої допомоги, виплат зарплат федеральним службовцям і запуск паралізованої системи управління авіарухом. Результат голосування — 222 голоси «за» і 209 «проти».
Підтримка президента Дональда Трампа допомогла зберегти єдність республіканців попри різкий спротив демократів, які вказували, що тривале протистояння в Сенаті так і не забезпечило домовленості щодо продовження федеральних субсидій на медичне страхування.
Ухвалений документ продовжує фінансування уряду до 30 січня.
Республіканець Девід Швейкерт прокоментував ситуацію іронічно:
«Маю відчуття, ніби я прожив серію „Сайнфелда“. Ми витратили 40 днів, і я досі не розумію, у чому був сюжет», — заявив він, порівнявши дії Конгресу з абсурдними пригодами героїв популярного ситкому 1990-х.
Під час голосування шість демократів — Джаред Голден, Адам Грей, Марі Ґлюзенкамп Перес, Дон Девіс, Том Суоззі та Генрі Куеллар — підтримали законопроєкт разом із республіканцями.
Двоє представників Республіканської партії — Томас Мессі та Ґреґ Стюб — проголосували «проти».
Тепер документ передано на підпис президенту Дональду Трампу.
Раніше повідомлялося, що Сенат Сполучених Штатів ввечері 9 листопада проголосував за завершення шатдауну та відновлення роботи уряду США.
Ми раніше інформували, що у Сполучених Штатах внаслідок зупинки роботи уряду (шатдаун) відклали експорт зброї вартістю понад $5 мільярдів для підтримки союзників по НАТО та України.