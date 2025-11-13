Палата представників проголосувала за поринення рекордного шатдауну у США

Конгрес США / © Associated Press

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про відновлення роботи федерального уряду, що дозволить припинити найдовший урядовий шатдаун в історії країни.

Про це інформує Reuters.

Контрольована республіканцями Палата проголосувала за відновлення продовольчої допомоги, виплат зарплат федеральним службовцям і запуск паралізованої системи управління авіарухом. Результат голосування — 222 голоси «за» і 209 «проти».

Підтримка президента Дональда Трампа допомогла зберегти єдність республіканців попри різкий спротив демократів, які вказували, що тривале протистояння в Сенаті так і не забезпечило домовленості щодо продовження федеральних субсидій на медичне страхування.

Ухвалений документ продовжує фінансування уряду до 30 січня.

Республіканець Девід Швейкерт прокоментував ситуацію іронічно:

«Маю відчуття, ніби я прожив серію „Сайнфелда“. Ми витратили 40 днів, і я досі не розумію, у чому був сюжет», — заявив він, порівнявши дії Конгресу з абсурдними пригодами героїв популярного ситкому 1990-х.

Під час голосування шість демократів — Джаред Голден, Адам Грей, Марі Ґлюзенкамп Перес, Дон Девіс, Том Суоззі та Генрі Куеллар — підтримали законопроєкт разом із республіканцями.

Двоє представників Республіканської партії — Томас Мессі та Ґреґ Стюб — проголосували «проти».

Тепер документ передано на підпис президенту Дональду Трампу.

Раніше повідомлялося, що Сенат Сполучених Штатів ввечері 9 листопада проголосував за завершення шатдауну та відновлення роботи уряду США.

Ми раніше інформували, що у Сполучених Штатах внаслідок зупинки роботи уряду (шатдаун) відклали експорт зброї вартістю понад $5 мільярдів для підтримки союзників по НАТО та України.