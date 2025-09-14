Палац за 41 млн фунтів десятиліттями гниє у лісі: власник скандального маєтоку назвав причину (фото)

Недобудований Hamilton Palace стоїть у лісі / © unsplash.com

Скандально відомий мільярдер Ніколас ван Гугстратен, який розпочав будівництво грандіозного маєтку ще в 1980-х і залишив його недобудованим, вперше розкрив причини занедбаного стану свого палацу.

Про це пише dailymail.

Резиденція Hamilton Palace, що розташована на понад 100 акрів у Східному Сассексі в Британії, з часом отримала від сусідів прізвисько «найбільші нетрі країни».

Власник занедбаного палацу на £41 млн розкрив причину багаторічного простою Фото: dailymail

Масштабна будівля, яка мала перевершити навіть Букінгемський палац, уже 40 років стоїть в риштуваннях і поступово руйнується, приваблюючи наркоманів та вандалів.

80-річний бізнесмен, який останні десятиліття більшість часу проводить у Зімбабве, лише тепер пояснив, чому будівництво зупинилося наприкінці 1990-х. За його словами та словами його сина Макса, проєкт зупинили через «серйозні помилки архітектора»: колона перекривала панорамний вид на палац, а вузькі й круті сходи для обслуги виявилися непридатними для побутових потреб.

Hamilton Palace у занепаді Фото: dailymail

Ці проблеми співпали з бурхливими подіями в житті мільярдера: проти нього висунули обвинувачення у вбивстві бізнесового конкурента, а водночас він намагався втримати свої африканські землі від конфіскації в рамках земельної реформи Роберта Мугабе.

Попри скандали й занепад будівлі, сам ван Гугстратен (який тепер користується прізвищем фон Гессен) наполягає, що маєток не «розвалюється», а побудований так, щоб простояти тисячі років. За його словами, риштування лишаються лише як «частина планових робіт з утримання».

Сусіди тим часом нарікають на занедбану будівлю, яку називають «виразкою на ландшафті» та осередком небезпечних розваг для молоді.

Попри критику, мільярдер та його син переконані: Hamilton Palace рано чи пізно буде завершений. Продавати маєток вони категорично не збираються, хоча, за їхніми словами, пропозицій від «дуже заможних покупців» було чимало.

