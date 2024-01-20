Палає другий день поспіль: на Брянщині, де була атакована нафтобаза, знову пролунали вибухи

У Клинцях Брянської області, що у РФ, окупанти знову пролунали вибухи. Місцеві жителі чули гучні звуки близько 06:30. Традиційно, влада заявляє про роботу "ефективну" роботу ППО.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Як пише "РИА Новости", у російському міноборони відзвітували, що ППО знищила український безпілотник над Брянською областю. Губернатор області додав, що постраждалих та руйнувань після знищення українського безпілотника над Клінцовським районом немає.

Цікаво, що росіяни не встигли приборкати наслідки попереднього "прильоту", як відбулася наступна атака. Так, нафтобаза, на яку припав удар раніше, палає другий день поспіль.

У Брянській області другий день поспіль палає нафтобаза

Нагадаємо, росіяни заявили, що в ніч проти 19 січня у Брянській області посадили безпілотник, який намагався атакувати розташовані там об’єкти. Однак дрон встиг скинути боєприпас на нафтобазу у Клинцях. Виникла серйозна пожежа.

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